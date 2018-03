Így búcsúzott Görbicz Anita a válogatottól - fotók

A válogatottbeli góljaira, sikereire egy videós összeállítással kedveskedtek a szervezők, ezt vetítették le a kivetítőn.A Magyar Kézilabda Szövetség nevében korábbi csapattársa, Pálinger Katalin szólt a válogatottságtól visszavonuló játékoshoz: "Drága Görbe! Kislány voltál, amikor először egy csapatban játszottunk. A sportág királynőjeként köszönsz el a válogatottól. Az 1111 gól önmagában fantasztikus teljesítmény, ám nem ezt emelném ki. Igazi vezére voltál a válogatottnak, joggal lettél példakép. Bízunk benne, hogy sokáig láthatunk győri színekben játszani. Óriási dolog, hogy én mondhatok köszönetet neked a kézilabda szövetség nevében."Novák András főtitkár a 233-as számú mezt adott át Görbicz Anitának, utalva arra, hogy ennyiszer szerepelt a válogatottban. Görbicz Anita megköszönte a támogatást minden edzőjének, csapattársának, és a szurkolóknak is, és legfőképp a családjának, hogy a nehezebb időszakban is mellette álltak. Külön köszöntötte kisfiát is, aki a lelátón apukája, Vincze Ottó kezében nézte végig az ünnepséget.A szurkolók is készültek a búcsúztatásra: egy óriási piros mezt feszítettek ki az arénában, amelyen a "Köszönjük, Görbe" felirat állt. Közben végig skandálták: "Görbe, Görbe!"A meglepetések sora egy dallal folytatódott. "Küzdj az álmokért" - énekelte Anita kedvenc zenekara, a Hooligans. Csipáék a dal mellé ajándékot is hoztak a válogatottól búcsúzó játékosnak.A Magyar Kézilabda Szövetség bejelentette, hogy visszavonultatja a 13-as mezt, vagyis Görbicz Anita után más ezt a mezt már nem viselheti.Az ünnepség után aztán kezdetét vette aA csapatkapitányi karszalagot Tomori Zsuzsannának adta át a himnuszok után Görbicz Anita. A kezdődobást jelképesen ő végezte el a meccs kezdete előtt.A kisalfold.hu óriás képgalériával idézte fel Görbicz Anita válogatottbeli pályafutását.