Ifijátékos bombagóljait másolná Dzsudzsák Ronaldóék ellen

Eksztázisban ün­nepelték Dzsudzsák Balázsék az U17-es válogatott oroszok elleni 2-1-es győzelmét. A találkozó hőse a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik volt, aki két pazar szabadrúgásgólt lőtt. Amikor betalált, Bernd Storck csapatának tagjai lisszaboni szállodájuk halljában egymás nyakába ugrálva ujjongtak.– Nagyon boldog volt Dominik, hogy így örültek a felnőtt válogatottak a góljainak. Nagyszerű érzés, hogy Gera Zoliék nyomon követik az utánpótláscsapat meccseit – fogalmazott aDominik édesapja, Szoboszlai Zsolt. A jelenleg a Salzburgban nevelkedő srác, ahogy felrúgták a tizenhatos előterében, máris a magasba emelte a kezét örömében. Mintha csak büntetőt kaptak volna.– Ez egyáltalán nem volt véletlen. Dominik rengeteget gyakorolja a szabadrúgásokat, napi 300-400-at lő különböző távolságokról – magyarázta az apuka, aki egyébként az utánpótlás-nevelésre szakosodott székesfehérvári Főnix Gold FC alapító edzője. – Nem erőből, hanem helyezve, ívesen szeret lőni, ez az első góljánál különösen látszott.Az a hallatlan önbizalom, ami a fiatal tehetséget jellemzi, mindenkit inspirál, Szalai Ádámékat is. A bombagólok feldobták még Dzsudzsákot is, aki tavaly az Eb-n kettőt vágott a később a trófeát elhódító portugáloknak, az egyiket ráadásul szabadrúgás után. És mostanában amúgy is mennek neki a szabadok, az al-Vahdában is kipókhálózta né­hányszor a felső ficakot.Guzmics Richárd, Németh Krisztián és Vida Máté után Fiola Attila is sérülés miatt kénytelen kihagyni a mai meccset.És mivel Kleinheisler László eltiltott, Nikolics Nemanja, Böde Dániel, illetve Elek Ákos pedig be sem került a keretbe, akárhogy is küldi pályára a csapatot Bernd Storck, soha nem látott összeállításban próbál helytállni a válogatott Cristiano Ronaldóék ellen.