Idén is kivetítik a Final Four mérkőzéseit a Dunakapu téren

A győri önkormányzat szervezésében az idén is kivetítő épül a Dunakapu téren, ahol a Final Four mérkőzései lesznek láthatóak, így szombaton és vasárnap együtt szoríthatunk a lányokért a kézilabda Bajnokok Ligája végjátékában!



A győri kézilabdás lányok ismét bejutottak Európa legjobb négy együttese közé. A csapatok a négyes döntőt most hétvégén vívják Budapesten, a Papp László Sportarénában.



Az első napon, május 6-án a Győri Audi ETO KC az első mérkőzésen lép pályára 15.15-kor a Buducnost Podgorica ellen, a CSM Bucuresti–HC Vardar találkozója 17.45-kor kezdődik.



Vasárnap ugyanebben a két időpontban lesz előbb a bronzmérkőzés, majd a döntő.