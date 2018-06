Ibrahimovics szerint csak azért nincs nyomás a svéd válogatotton, mert ő nem szerepel a keretben

A 36 éves támadó arra a megállapításra jutott, hogy a svéd együttesen azért kisebb most a nyomás, mert amikor ő is tagja a csapatnak, akkor minden mérkőzésen elvárás velük szemben a győzelem."Csak élvezzék. Nincs rajtuk teher, mert nem vagyok ott" - adott útravalót honfitársainak a tőle megszokott szókimondással Ibrahimovic, aki egy szponzori meghívásnak eleget téve tartózkodik Moszkvában, az Oroszország - Szaúd-Arábia nyitómérkőzés helyszínén.A svédek a címvédő német válogatottal, valamint Mexikóval és a Koreai Köztársasággal szerepelnek az F csoportban.Az LA Galaxy svéd labdarúgója a németeket tekinti a vb legnagyobb esélyesének, szerinte ugyanis Joachim Löw szövetségi kapitánynak nemcsak jó csapata van, hanem ezt mindig képes bizonyítani is. Ahogy fogalmazott: a németeknél nincs sztár, az egész csapat a sztár."Ezért olyan erősek" - közölte.Ibrahimovic 15 éves válogatottbeli karrierje során 116 alkalommal szerepelt a svéd csapatban - 62-szer volt eredményes -, legutóbb a 2016-os Európa-bajnokságon viselte a nemzeti együttes mezét.