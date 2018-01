Huszti Szabolcs a Videotonban folytatja

Az OTP Bank Ligában második helyen álló székesfehérvári klub honlapjának beszámolója szerint a középpályás 12 és fél év után tér vissza Magyarországra.



A 34 éves Huszti az NB I-ben korábban a Ferencváros és a Sopron színeiben szerepelt, majd a francia Metz, a német Hannover és Eintracht Frankfurt, az orosz Zenit, illetve a kínai Csangcsun Jataj játékosa volt. Magyarországon egyszer, Oroszországban kétszer volt bajnokcsapat tagja.



A válogatottban 51-szer lépett pályára, de 2010 után lemondta a szereplést.



A játékos péntektől már új csapattársaival együtt készül, de mivel a térdét tavaly nyáron megműtötték, jelenleg azon dolgozik, hogy minél hamarabb visszatérhessen a pályára.



"Korábban nem gondoltam volna, hogy én még a magyar bajnokságban pályára lépek. A tavalyi sérülésem után viszont sok időt töltöttem itthon, ekkor keresett meg a Vidi" - mondta Huszti.



Elárulta, bár beszélt Kovács Zoltán sportigazgatóval és Marko Nikolic vezetőedzővel is, először úgy volt vele, hogy nem tér haza, de később sok "apró dolog" megváltoztatta a véleményét, illetve Garancsi István tulajdonos és Juhász Roland korábbi válogatott hátvéd is biztosította arról, hogy a csapatnak komoly céljai vannak.

"Hosszútávú szerződést írtam alá, úgy gondolom, jó döntést

hoztam" - mondta Huszti.

Kovács Zoltán úgy fogalmazott, a középpályás hazacsábítása

komoly fegyvertény és büszkeség a klub számára.

"Szabolcsot hihetetlen profizmus és erős karakter jellemzi, a

képességei mellett erre is szüksége lesz a csapatnak a pályán és az

öltözőben is. Térdsérülése után rehabilitációja az utolsó szakaszba

lépett. Hiszünk benne, hogy komoly sikereket érünk el vele együtt a

következő években" - nyilatkozta a sportigazgató.