Huszonöt éve alakult újjá a gyirmóti klub

Az első bajnokcsapatok egyike így ünnepelt Gyirmóton.

Az egykor teleknek szánt és már felparcellázott régi futballpálya helyén – aki járt ott, sosem felejti el az egyik sarkán jócskán magasabb játékteret – napjainkban egy igazi stadion áll Gyirmóton. Sokak számára azonban ez nem csupán egy épület, egyfajta jelkép is. Jelképe annak, hogy egy családias kis közösség egy elhivatott, futballszerető família támogatásával és irányításával ha akar, a legalacsonyabb osztálytól eljuthat a legmagasabb szintig is.„Egykor csupán a körzeti kettőben tudták, hogy van csapata Gyirmótnak, a megyei bajnoki címek után azonban már egész Győr-Moson-Sopronban megsüvegelték az együttest, hogy aztán a Szabad Föld-kupa-siker, valamint az NB III-ban és az NB II-ben megszerzett folyamatos dobogós helyezések után mára mindenki megismerje, miként is kell pontosan kiejteni, leírni a település nevét" – mondta Horváth Cs. Attila klubmenedzser egyszer a klubbal kapcsolatban, akinek igaza volt. Ma már nincs hazánkban olyan futballt ismerő szurkoló, aki ne hallott volna Gyirmótról. Sőt, valószínű, néhány olasz drukker sem felejti el a magyar csapat nevét, mert bár felkészülési mérkőzésen, a kék-sárgák 2015 júliusában 2–1-re legyőz- ték a neves AS Roma együttesét.A klub történetének legnagyobb sikerét a 2015/2016-os szezonban érte el, s lett úgy bajnok az NB II-ben, hogy a következő szezonban már a magyar élvonalban szerepelt. A csapat korábban, a 2008/2009-es szezonban is feljutást érő helyen végzett, ám ekkor – még ma is vitatott körülmények miatt – nem kapta meg az első osztályhoz szükséges licencet. Az első NB I-es idény végén visszaesett a kék-sárga alakulat a másodosztályba, ahol jelenleg is szerepel.

De kicsit kanyarodjunk vissza a kezdetekhez, amit Szabó Jenő önkormányzati képviselő szavaival idézünk fel:„A hetvenes években én is futballoztam a mostoha körülmények között szereplő, majd megszüntetett gyirmóti csapatban. Aztán ott bábáskodtam a kilencvenes évek elején, amikor megmentettük az akkori futballpályát és újjáalakítottuk a sportegyesületet. Mindig is érdekelt a közélet, 1993-ban ezért mentem el egy lakossági fórumra, ahol a helyi sportfejlesztési tervek szerepeltek napirenden. Megdöbbenve olvastam a kiosztott tájékoztatón, hogy a felparcellázni kívánt futballpálya helyett a művelődési ház mögötti eldugott területen két kispályát és egy teniszpályát építenének. Néhány lelkes, korombéli barátommal összefogtunk, aláírásokat gyűjtöttünk a nagypálya megmentésére. A sportegyesület alakuló közgyűlését a művelődési házban tartottuk, ezen Galambos Istvánt választottuk meg elnöknek. A hőskorból, a legalsóbb osztályból indulva gyorsan jöttek az eredmények Gyirmóton, mígnem a legfelső osztályba is eljutott a csapat."