Huszonhatodszor lett első a győri egyetem a Műszaki Felsőoktatási Sportnapokon

A negyvenhetedik Műszaki Felsőoktatási Sportnapok összesített pontversenyének első helyezettje – ez az alapítástól számított huszonhatodik összesítésben szerzett győri arany – a Széchenyi István Egyetem csapata lett, s így ők a Vándorserleg őrzői a 2018. évi, a Pécsi Tudományegyetemen rendezendő Sportnapokig.

A hosszú múltra visszatekintő rendezvényen 6 műszaki képzést is folytató egyetem 27 csapata versenyzett asztalitenisz, kézilabda, női és férfi kosárlabda, kispályás labdarúgás, sakk sportágakban. A verseny kötel 300 sportolni szerető mérnök-jelöltet mozgatott meg, hozott Győrbe. A Széchenyi István Egyetem csapatai a lehetséges hatból három sportágban megszerezték az aranyérmet.



Női kosárlabdában Széchenyi István Egyetem, Pannon Egyetem, Óbudai Egyetem lett a dobogós sorrend. A legjobb játékos címet Erős Csilla, a győriek játékosa kapta. A széchenyis női kosárlabda csapat tagjai: Ayana Pelsin, Boronkay Szabina, Erős Csilla, Gosztola Lívia, Gyöngyösi Eszter, Horváth Krisztina, Nagy Rebeka, Perl Zsófia, Szűcs Boglárka, Tóth Tamara és Török Barbara. Edzó: Bartalos István szakedző.



A férfi kézilabda verseny élén is a győriek végeztek,, megelőzték a dobogón a pécsi és az óbudai csapatot. A negyedikek a kecskemétiek lettek. A győriek „B" csapata a részvételért vehetett át oklevelet. A legtechnikásabb játékos Krápicz Mátyás (Győr), a legjobb kapus Dapsy Zsolt (Győr), a gólkirály Vajda Kornél (Pécs) lett. Az aranyos széchenyis férfi kézilabdások: Dominek Csaba, Haszonics Kristóf, Karajz Máté, Krápitz Mátyás, Menyhárt Máté, Schneider Tamás, Győri-Dani Dávid, Vörös Bence, Vadász Márton és Dapsy Zsolt. Edzőjük Pauer Zoltán testnevelő tanár, kézilabda szakedző.



Kispályás labdarúgásban az első helyezett a széchenyis csapat lett. A második helyen a Neumann Egyetem, a harmadikon a dunaújvárosi csapat végzett. A Pannon Egyetem a negyedik, az Óbudai az ötödik, a a pécsiek a hatodk helyen végeztek. A legjobb mezőnyjátékos címet Márk Ádám (Kecskemét), a legjobb kapus Gadavics Bence (Győr), a gólkirály Régely László (Győr) vehette át. Várnagy András testnevelő tanár, labdarúgó szakedző csapata: Gadavics Bence, Németh Arnold, Régely László, Orbán Gábor, Horváth Martin, Gerencsér Márk, Schillinger Richárd, Böcskey Zsolt és Sipos Máté.



A férfi kosárlabda legjobbjai a pécsiek lettek. A győriek a második helyen végeztek, az óbudaiak a harmadik helyet szerezték meg. A negyedikek a veszprémiek, az ötödikek a kecskemétiek lettek. A legjobb játékos elismerést Kálmán Bálint (Győr) vehette át. A győri ezüstös csapat edzője Laky Tibor szakedző.

A sakkversenyt a Pécsi Tudományegyetem nyerte. A második helyen a vendéglátó győriek végeztek, a bronzot az óbudaiak szerezték meg. A Pannon Egyetem az erős mezőnyben negyedik lett. A legjobb játékos címet Nagybíró László (Pécs) kapta. A széchenyis csapat edzője dr. Balogh Tibor egyetemi docens.

Élvonalbeli, válogatott játékosokkal erős mezőnyt jelentett az asztalitenisz verseny. A aranyat a pécsiek szerezték meg, a széchenyiseké lett az ezüst, a veszprémieké a bronz. A negyedik helyen a Neumann csapata, az ötödiken az óbudaiak végeztek. A legjobb játékos Bihercz Gábor (Pécs) lett. A győri ezüstösök edzője a hosszú és sikeres asztalitenisz sportpályafutást felvonultató Trencsényi Tibor szakedző, a Pályázati Iroda szakközgazdásza.



A szép szereplés méltó megkoronázásaként az összesített pontverseny győztese is Győr, a Széchenyi István Egyetem lett. Az ezüstöt a Pécsi Tudományegyetem, a bronzot az Óbudai Egyetem, a negyedik helyet a Pannon Egyetem, az ötödiket a kecskeméti Neumann János Egyetem, a hatodikat a Dunaújvárosi Egyetem sportszerűen küzdő mérnök-jelölt hallgatói szerezték meg.



- A győri egyetem igazi értékteremtő a sport területén is, az országos és helyi versenyek itteni megrendezését méltán a legjobbak között jegyzik – mondta kérdésünkre dr. Somogyi Tivadar, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat alpolgármestere."



Dr. Székely Mózes, a Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség főtirtkára kérdésemre elmondta: a mérnök-jelöltek tradíciót teremtettek, értékes példát adnak más képzési szakterületek sporttalálkozóinak újraindításához. A MEFS támogatja a folytatást, a sportbarátság kiteljesedését.



Dr. Gyömörei Tamás egyetemi docens, a Testnevelési és Sportközpont vezetője a sikeres rendezés mellett nagy értékként tekint a huszonhatodik alkalommal elért első helyre. „A verseny serlege a közel fél évszázad alatt legtöbbször Győrben volt, s ez a tradíció most is kötelezettséget is jelent számunkra" – mondta el az újabb címvédésről.