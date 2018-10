Hosszú túl a 400. érmén, világcsúcs a Duna Arénában

A döntők előtt Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) sportért felelős államtitkára nyitotta meg hivatalosan az eseményt. Beszédében hangsúlyozta, ezeket az eseményeket - és más sportágak világversenyeit - nem csupán "önmagukért rendezzük, hanem a sportszerető közönségért, a sportdiplomáciánk további erősítéséért". Hozzátette, legalább ennyire fontos, hogy a jövő generációi újabb és újabb motivációt kaphassanak. "Hiszen kutatások sora igazolja, hogy egy-egy kimagasló nemzetközi esemény hazai megrendezése és a példaképek részvétele, óriási szerepet játszanak a fiatalok sport felé terelésében" - fűzte hozzá.



Rögtön az első fináléban egy fantasztikus teljesítményt láthatott a közönség: a 16 éves kínai Vang Csiencse-ha 400 méter gyorson 3:53.97 perces világcsúccsal diadalmaskodott. Az ázsiai versenyező - aki már a múlt hétvégén Eindhovenben is közel járt a rekordhoz - a spanyol Mireia Belmonte Garica 2013-as 3:54.52 perces idejét adta át a múltnak, és ezzel a 10 ezer dolláros bónuszt is bezsebelte.



Ugyanebben a számban a férfiaknál három magyar is érdekelt volt, Holló Balázs, Verrasztó Dávid és Bernek Péter a 6., 7., 8 helyen csapott célba.



Ezt követte a női 100 méter vegyes döntője. Hosszú Katinka az előfutamban könnyedén utasította maga mögé a mezőnyt, a fináléban viszont már jóval nagyobbat kellett harcolnia. Az utolsó 25 méteren, gyorson lehajrázta a svéd Sarah Sjöströmöt és 57.64 másodperces idővel elsőként csapott célba, ezzel megszerezte pályafutása 400. egyéni világkupaérmét. A férfiaknál ebben a szám Dudás Dániel a 7., Földházi Dávid a 8. lett, a győztes orosz Vlagyimir Morozov pedig mindössze hat századdal maradt el a világcsúcstól.



Férfi 200 méter háton két magyar, Telegdy Ádám és Bernek Péter ugrott a medencébe, előbbi két tizeddel csúszott le a dobogóról, utóbbi pedig a hetedik lett.



A legtöbb magyarért, szám szerint négy versenyzőért női 200 méter pillangón szoríthatott a közönség: Hosszú Katinka végül nem honfitársaival, hanem a kínai Vang Jü-fejjel és az amerikai Kelsi Dahliával vívott óriási csatát, s csakúgy mint 100 méter vegyesen, itt is az utolsó métereken került riválisai elé, mindössze tizenöt századnyi különbséggel, 2:03.14 perces idővel. Jakabos Zsuzsanna ötödik, Szilágyi Liliána hatodik, Kapás Boglárka pedig hetedik lett.



"Mintha nem is egy világkupa lenne, ezek itt örömúszások. Ez a hetedik vk-sorozatom, de itthon teljesen más úszni - kezdte értékelését Hosszú. - A száz vegyest ugyanakkor nagyon elrontottam. Alapvetően nem vagyok egy sprinter alkat, Sarahnak (Sjöström) pedig pont ez az erőssége, ki is használta és gyorsabban is kezdett, mint én. Arra azért büszke vagyok, hogy a hajrával sikerült korrigálnom és nyernem. Kicsit görcsösre sikerült, mert itthon mindig nyerni szeretnék, és úgy voltam vele, hogy a négyszázadik érmem azért ne legyen ezüst..." - mondta, majd hozzátette, a 200 méter pillangón már minden úgy történt, ahogyan azt eltervezte.



A nap zárószámában Lobanovszkij Maxim 50 méter gyorson ötödikként végzett.



A világkupában az egyéni számok győztesei 1500, a másodikok 1000, a harmadikok 500, a negyedikek 400, az ötödikek 300, a hatodikok pedig 200 dollárt kapnak, míg a váltóknál az első hármat díjazzák, 3000, 2000 és 1000 dollárral. A világkupa összesített győztese 150 ezer, a második 100 ezer, a harmadik 50 ezer dollárral gazdagodik.



A hivatalos számok után sztárfutamra is sor került, melyben népszerű hazai sportolók versenyeztek Eric Moussambanival, azaz Erickel, az angolnával, aki 2000-ben a sydneyi olimpián éppen hogy célba tudott csapni 100 méter gyorson. Rajthoz állt az egyformán olimpiai bajnok tornász Berki Krisztián és rövidpályás gyorskorcsolyázó Liu Shaolin Sándor, az előző Év sportolója, a világbajnoki bronzérmes gátfutó Baji Balázs, az olimpiai bronzérmes párbajtőrvívó Somfai Péter, a világ- és Európa-bajnoki bronzérmes birkózó Veréb István, valamint Torghelle Sándor 42-szeres válogatott futballista. A futamot - Torghellét kicsivel megelőzve - Baji Balázs nyerte, aki a felkészülés során Hosszú Katinkától is kapott tanácsokat.