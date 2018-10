Hosszú Katinka két számban is a legjobb idővel döntős a budapesti világkupán

13.25 - Hosszú Katinka két számban is a legjobb idővel döntős



A program a férfi 400 méter vegyes és a női 800 méter gyors "lassú futamaival" kezdődött, azaz itt a döntő mezőnye már adott volt. Előbbiben négy magyar, Verrasztó Dávid, Bernek Péter, Grátz Benjámin és Holló Balázs, utóbbiban kettő, Sömenek Onon Katalin és Gál Kincső lesz érintett. Női 100 méter pillangón Szilágyi Liliána tíz századdal maradt le a döntőről, 50-en pedig Cseh László lett legjobb magyarként 12. Az nem volt meglepetés, hogy 200 méter háton a szám világbajnoki címvédője és világcsúcstartója, Hosszú Katinka toronymagasan a legjobb, Burián Katalin pedig a második idővel lépett tovább, ugyanakkor a 16 esztendős Szabó-Feltóthy Eszter nyolcadikként ugyancsak befért még a döntőbe. A férfiaknál ebben az úszásnemben százon Bohus Richárd ment tovább egyedüli magyarként. Női 50 méter mellen Sztankovics Anna volt a legközelebb a fináléhoz, de hét századdal lemaradva kilencedikként zárt, s a férfiak 200 méteres küzdelmeiből sem jutott tovább hazai versenyző. Női 100 gyorson sem lesz magyar finalista, míg 200-on Dudás Dániel a nyolcaddiként "surrant be". Az utolsó egyéni szám előfutamában női 200 méter vegyesen Hosszú Katinka több mint két másodperccel úszott jobbat, mint a második Jakabos Zsuzsanna, ők ketten úsznak majd a medence közepén az esti döntőben.



A délelőtti előfutamokat követően egy amatőr megmérettetésre került sor: Eric Moussambani, azaz "Eric, az angolna" - aki a 2000-es sydneyi olimpián éppen hogy célba tudott csapni 100 méter gyorson -, a verseny díszvendégeként olyanokkal mérte össze tudását, akik 40 éves koruk után tanultak meg úszni. A nemzetközi és a hazai szövetség ezzel az akcióval is kívánta népszerűsíteni a sportágat.



A döntők 17 órakor kezdődnek a Duna Arénában.