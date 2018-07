Hosszabbításra mentette Mina - Kolumbia-Anglia 1-1 (élő)

Nyolcaddöntő, Moszkva (Szpartak Stadion), játékvezető: Mark Geiger (amerikai)a Ospina – Arias (Zapata, 116.), Mina, D. Sánchez, Mojica – Barrios, C. Sánchez (Uribe, 79.), Lerma (Bacca, 61.) – Cuadrado, Quintero (Muriel, 88.) – Falcao. Szövetségi kapitány: José PékermanPickford – Walker (Rashford, 113.), Stones, Maguire – Trippier, Alli (Dier, 81.), Henderson, Lingard, A. Young (Rose, 102.) – Sterling (Vardy, 88.), Kane. Szövetségi kapitány: Gareth SouthgateGól: Mina (90+4.) ill. Kane (57., büntetőből)Sárga lap: Barrios (40.), Arias (52.), Carlos Sanchez (54.), Falcao (63.), Bacca (64.), Cuadrado (118.) ill. Henderson (56.), Lingard (69.)- Cuadrado vágja fel Rose-t egy sárgáért cserébe.- Az utolsó kolumbiai csere, Arias helyett Zapata a pályán.- Vardy fut el az alapvonalig, majd centerezne, amit Barrios vág ki szögletre a rövidnél.A kornert Dier fejeli fölé.- Walker helyett Rashford a negyedik, utolsó angol csere.- Rose bújt ki két védő között egy lapos passzal, lövése épphogy elkerüli Ospina kapuját!- Falcao kap egy remek labdát Baccától, de jön Pickford, is kirúgja oldalra a labdát.- Máris egy helyzet, egy ide-oda pattogó labda után Vardy lőhet a kapuval szemből, de Ospinát találja el - ráadásul lesen is volt a csereként beállt csatár.- Folytatjuk, jön az utolsó 15 perc, ha itt sincs döntés, jönnek a tizenegyesek.Szusszanásnyi pihenő.- Egy perccel hosszabb lesz a hosszabbítás első félideje.Angol csere, Young helyett Rose.Ez érdekes volt, Young elvégzett egy bedobást, csakhogy közben Maguire arra figyelt, hogy nehogy visszajöjjön a pályára egy másik labda, így viszont lecsapott a bedobott játékszerre Kolumbia - végül lefújja a játékvezető az esetet, így nincs belőle kolumbiai ziccer.Mojica lapos beadására Bacca érkezne becsúszva, de így is lemarad róla - Pickford gyűjti be a labdát.- Kezdődik a hosszabbítás.Lefújja az amerikai, de csak a rendes játékidőt - jöhet a hosszabbítás!Harmadik fejesgólját szerzi a kolumbiai védő ezen a vébén, aki bebólintja a szögletet, ezzel pedig megmenti Kolumbiát!Pickford bravúrja! Egy lecsorgót Uribe vagy 40 méterről küld rá, de Pickford valahogy kiszedi! Szöglet Kolumbiának, Ospina is előrejön!Öt percet hosszabbít a játékvezető.Mindkét oldalon csere, Kolumbiában Quintero helyett Muriel, az angoloknál Sterling jön le, akit Vardy vált.Falcao lapos lövését védi Pickford.Beszorul Anglia, Falcaót kétszer is megtalálják egy beadással,pontosabban az első esetnél Davinson Sanchez elfejeli előle, majd Mojica visszateszi, de hiába ugrik magasabbra Maguire-nél Falcao, nem tudja kapura fejelni.Kimarad! Lehet, hogy ez volt a kulcs Kolumbia számára, Walker hibája után Bacca adhatja jobbra a teljesen üresen maradt Cuadradónak, aki azonban csúnyán fölé lövi 14 méterről!Az első angol változtatás: Alli helyére Dier jön.A második kolumbiai csere, Carlos Sanchez helyett Uribe a pályán.Többet kockáztat Kolumbia, de mégis Anglia tud kontrázni: Sterling passzából Lingard lép ki, aki a földre kerül a tizenhatoson belül, de az amerikai ezért nem ad büntetőt.Davinson Sanchez mutat be egy mintaszerű szerelést, Lingard lépne ki, középen teljesen üresen maradt Kane, de a lapos beadásba belecsúszik a kolumbiai védő. A kornert Maguire fejeli fölé.Nem a foci játssza megint a főszerepet: Lingard nem engedi el ellenfelét, ő is kap egy sárgát. Kolumbia többre képes, de eddig ezt nem tudja megmutatni - persze James Rodriguez nélkül játszanak ma a dél-amerikaiak.Bacca is gyorsan besárgul, aki hátulról odapakolt Stones-nak.Trippier emeli vissza a labdát a hosszúra, de Lingard nem tudja befejelni. Mintha kezdenék elveszíteni a fejüket a kolumbiaiak, most Falcao is hevesen reklamál, villan a sárga.Cserél Kolumbia, Lerma helyett Bacca a pályán.Kanet nem zavarja meg a közjáték, és magabiztosan belövi a tizenegyest, Ospinának esélye sem volt, vezet Anglia!Carlos Sanchez és Kane tánca után a kolumbiai nem engedi el, Kane elesik, az amerikai pedig büntetőt fúj, Sancheznek pedig sárga lap.Az iménti szituációért járó szabadrúgásnál Davinson Sanchez csúztatja ki szögletre Maguiret megelőzve.Arias löki meg a levegőben Kane-t, ezért kap lapot a kolumbiai.Folytatódik a meccs.Ez az első félidő: tulajdonképpen igazi helyzet nélkül telt el az első félidő.Quintero középre tartó átlövését Pickford fogja.Kane egy átlövéssel, de ez sem talál kaput. Mina és Sterling vitatkozik a párharcuk után - nem a futballról szólnak az utóbbi percek. Három perc a ráadás.Trippier lövi el, de kaput sem talál, ez ennél nagyobb lehetőség volt.Barrios kap lapot, miután a sorfalban bólint oda Hendersonnak - visszanézték a videóbírók is, de nincs tizenegyes, marad a szabadrúgás.Kane harcol ki egy szabadrúgást szinte szemben a kapuval - a távolság sem nagy, ez komoly sansz, Lerma becsúszása után ítélt szabadot Geiger játékvezető.Ez többet ígért, Sterling tudott lefordulni a védőjéről, és tolta befelé a labdát, de ebbe is belelépnek. Anglia valamennyire aktívabb támadásban, de a villámgyors kolumbiai akciók miatt nem nyugodhat meg.Egy újabb veszélytelen angol szöglet: eddig a háromoroszlánosok több pontrúgást végezhettek el a kapu előteréből, de egyikből sem lett gólveszély.Egyelőre a védelmek dominálnak: sem a sprintversenyeket, sem a felívelt labdák utáni párharcokat nem tudja megnyerni az éppen támadó csapat - mindezzel együtt is nyílt és lüktető meccs.Az eddigi legkomolyabb lehetőség, Lingard és Trippier játszott össze a jobb oldalon, utóbbi beadását követően Kane kicsit kicsavart helyzetből, de fejelni tudott, a labda a háló tetején landol.Sterling előtt óriási terület a tizenhatos előtt, de lövését blokkolják.Megugrott volna Kolumbia, de Ariast végül befutják, nem tudja végigvinni a kontrát.Young szabadrúgását Ospina öklözi, majd visszaemelik a kapu elé az angolok, de ezt kicsúsztatja Mina.Kolumbia kezdte a meccset.Nyolcaddöntő, Moszkva (Szpartak Stadion), játékvezető: Mark Geiger (amerikai)a :David Ospina - Santiago Arias, Yerri Mina, Davinson Sanchez, Johan Mojica - Carlos Sanchez, Mateus Uribe - Juan Cuadrado, Juan Quintero, Luis Muriel - Radamel FalcaoJordan Pickford - Kylie Walker, John Stones, Harry Maguire - Kieran Trippier, Dele Alli, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young - Raheem Sterling, Harry KaneA szigetországiak háromszor nyertek, kétszer pedig döntetlent játszottak a dél-amerikaiakkal, akikkel vb-n eddig egyszer futottak össze, mégpedig 1998-ban, amikor a csoportszakasz utolsó fordulójában 2-0-ra győztek Darren Anderton és David Beckham góljával.Az angolok esélyeit növelheti, ha a Szpartak Stadionban nem játszik a túloldalon James Rodríguez, a 2014-es vb gólkirálya. A 26 éves támadó középpályás a Szenegállal vívott utolsó csoportmeccs első félidejében vádlisérülést szenvedett, és nem tudta folytatni a játékot. A vizsgálatok során kiderült, hogy izomszakadása nincs, de az elmúlt napokban így sem edzett együtt csapattársaival. Az orvosi stáb mindenesetre igyekszik őt "összerakni", mivel játéka lélektanilag is sokat jelenthet csapattársainak.Az angolok ugyanakkor abban is bízhatnak, hogy Harry Kane jó formában van, két mérkőzésen szerzett öt találatával a vb góllövőlistájának az élén áll. Az angol sajtónak arra a kérdésére, képesnek érzi-e magát, hogy minden mérkőzésen gólt szerezzen, szerényen úgy felelt: "azt hiszem, igen". Ugyanakkor hozzátette, ehhez az is kell, hogy érkezzenek a magas labdák és kedvezően alakuljanak a dolgok, de ő mindenesetre készen áll.Az európai együttes az eddigi utolsó győzelmét vb kieséses szakaszában egyébként éppen dél-amerikai válogatott ellen aratta, 2006-ban Ecuadort búcsúztatta 1-0-val. Négy évvel később a németektől 4-1-re kapott ki a legjobb 16 között, 2014-ben pedig a csoportszakaszban ragadt. Tizenegyes-párbajra háromszor kényszerült és mindannyiszor alulmaradt. A statisztikára utalva Dele Alli úgy fogalmazott:"Mindegy, mi történt a múltban, ez egy másik csapat, új edzővel. Megvan a víziónk arról, hogy milyen játékot szeretnénk, nagyon bízunk a saját stílusunkban, azon nem fogunk változtatni."A kolumbiaiaknak sikeres nyolcaddöntő felidézéséért elég a négy évvel ezelőtti, brazíliai tornára visszatekinteniük, amelyen 2-0-val búcsúztatták az uruguayiakat, majd a negyeddöntőben a braziloktól 2-1-re kaptak ki. Azon a vb-n sérülés miatt nem volt ott egyik legjobbjuk, Radamel Falcao, aki most vigasztalódhat egy jó eredménnyel. A kolumbiaiak még nem játszottak olyan mérkőzést világbajnokságon, amelyik tizenegyesekkel ért volna véget.A mostani vb-n összességében mindkét csapat jó teljesítményt nyújtott: az angolok 2-1-re verték Tunéziát, 6-1-re Panamát, majd a csoportrangadón 1-0-ra kikaptak a belgáktól - ezen a mérkőzésen nem játszott Kane -, míg a kolumbiaiak fordított utat bejárva a Japántól elszenvedett 2-1-es vereséggel kezdtek, azután 3-0-ra verték a lengyeleket és 1-0-ra a szenegáliakat.A párharc győztese a Svédország-Svájc mérkőzés továbbjutójával játszik majd a negyeddöntőben.