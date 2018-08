Hőség helyett tekerjen inkább a föld alatt

Úgy tűnik, hogy a kánikula augusztusban is kitart, így aki enyhülésre vágyik, annak a föld alatt kell menedéket keresnie. Szerencsére a kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő MOFÉM Underworld Kupa kiváló lehetőséget kínál a bringásoknak, hogy a megszokottól eltérő helyszínen, speciális körülmények között versenghessenek!Augusztus 11-én, szombaton ismét a kőbányai pincerendszerbe csábítjuk némi hűsölésre a mountain bike-osokat, ahol a télen-nyáron állandó, 17 fokos levegő garantált felfrissülést biztosít. Viszont, ami az egyik oldalon jutalom, az a másik oldalról nézve kihívás, hiszen a Merkapt Sportközpontból a kőbányai pincerendszer mélyére vezető pálya 1,6 km-es körén rengeteg impulzus éri a résztvevőket.A kinti hőség után kellemes a hűs járatokba leszáguldani, azonban onnan visszatérni a napra, már nem annyira jóleső. Ugyanezt elmondhatjuk a fény és a sötét kapcsán is, hiszen a nappali verőfényről kell körönként a pince sötétjébe bevágtatni, majd újra ki. És akkor a csúszós betonról, a sok fordulóról, a magas páratartalomról nem is beszéltünk. Egy szó, mint száz, nem fog unalmasan telni a szombatja annak, aki benevez a MOFÉM Underworld Kupára!A verseny, a szokásos módon, öt futamban kerül lebonyolításra. Az első etap ezúttal is a próbafutamosoké, akik nyugodtabb körülmények között kóstolhatnak bele a pinceversenyzés élményébe. Nagyobb tempót és izgalmas csatákat ígér az U19-es korosztály és a női indulók futama, ők 10.20-kor rajtolnak. A délutáni futamokban pedig a felnőtt férfiak, a master 1-es korúak, végül a 40 felettiek mérik össze az erejüket, akik garantáltan hatalmas küzdelmet vívnak majd a minél jobb helyezésekért.Az előnevezés szerdáig tart, a részvételi díj 2018. augusztus 8-ig 5000 Ft, míg a helyszínen 7000 Ft. Nevezni az Underworld Kupa oldalán lehet ( www.underworldkupa.hu ), azonban a nevezés leadásakor csak a várólistára kerül fel az indulni szándékozó versenyző, a rajtlistára a nevezési díj beérkezése után kerül át mindenki, azaz a nevezés önmagában nem garantál indulási helyet, az csak a nevezési díj megfizetésével fixálható. Fontos információ, hogy az 5. futam (azaz a 40 év felettiek menete) gyakorlatilag megtelt, már csak egy-két szabad hely van.A versenyről minden információ megtalálható a rendezvény honlapjának kiírás és pálya menüpontjában, ahol a futamok telítettsége is ellenőrizhető, az esetlegesen felmerülő további kérdésekkel kapcsolatban pedig a GYIK menüpont átolvasását ajánljuk