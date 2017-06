Horrorsérülést szenvedett a Győrújbarát labdarúgója

A rutinos, korábban a DAC-ban is játszó futballista térdkalácsa egy ütközést követően ugrott ki és csúszott fel a helyéről. Két mentőt kellett hívni, mert az első nem tudta ellátni a sérülést.



„Én még ilyet nem láttam – kezdi a csapat edzője, a korábban több együttesben, többek között Gyirmóton is futballozó Szekeres Krisztián. – Amúgy nem volt benne a meccsben egy ilyen komoly eset. Négy-nullára vezettünk már a nagyszentjánosiak ellen. A negyvenedik perc környékén jártunk, nem volt szabálytalanság, a játékvezető nem is fújt az esetnél, bár előtte kétszer is megállíthatta volna a játékot. Ha így tesz, talán nem történt volna meg a sérülés. Egyből látszott, hogy nagy a baj, hiszen felcsúszott, kiugrott a helyéről a játékosom térdkalácsa. Borzalmas látvány volt, ám ennek ellenére nagyon nyugodt maradt. Nem kiabált, bár utólag azt mesélte, nem nagyon emlékszik ezekre a percekre."



Természetesen azonnal mentőt hívtak, ám az első autóval érkezők nem tudták ellátni a súlyos sérülést. Másik esetkocsit kellett hívni a győrújbaráti pályára.



„Ennek orvosa ott, a pályán rakta a helyére a kiugrott térdkalácsot, mert azt mondta, különben nem lehetne Zsoltot a kórházba szállítani. Úgy tudom, legalább egy év, mire teljesen felépül valaki egy ilyen sérülésből. Nemrég egyébként szintén szalagszakadás miatt Pék Attilát, majd Dobó Tamást is elveszítettük a csapatunkból ebben a szezonban. Zsolt a harmadik komolyabb sérültünk" – tette hozzá a tabellán jelenleg második helyen álló együttes edzője.



A kórházban sikerült a sérülést szenvedő játékost is elérnünk.



„Szerencsére már túl vagyok a műtéten. A pályáról csak arra emlékszem, hogy fut velem szemben az egyik nagyszentjánosi játékos, s ezután már a földön ülök. A jobb lábam behajlítva maradt, ki sem tudtam nyújtani, a térdkalácsom pedig a combom felé felcsúszott. Szörnyű volt, igaz csak később, a kórházban lett iszonyúan nagy a fájdalmam. A műtét jól sikerült, s talán már a héten haza is mehetek, de hogy focizhatok-e még valaha, azt magam sem tudom. Mindenképp szeretnék, ám az orvos, dr. Lénárt Róbert, aki egyébként kiváló munkát végzett, nem sok jóval kecsegtetett. Azt mondta, ez a lehető legrosszabb ilyen jellegű sérülés, szinte minden szétszakadt a térdemben" – fogalmazott Mészáros Zsolt.