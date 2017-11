Hónapokra kiesik Anja Althaus, a győri kézis térdét meg kell műteni

. A Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi ETO KC német kézilabdázója. A magyar klub honlapjának hétfői beszámolója szerint igazolódott az előzetesen felállított diagnózis, ezért a tapasztalt játékosra hosszabb kényszerpihenő vár.Althaus a dán Midtjylland otthonában játszott BL-csoportmérkőzés első félidejében csapattársával, a norvég Stine Oftedallal ütközött, és nem is tudta folytatni a találkozót."Anja jobb térdében belső oldalszalag-szakadást szenvedett, egyéb komolyabb ízületi sérülés nélkül, ezt az MRI-vizsgálat is igazolta" - mondta Balogh Péter, a Győri Audi ETO KC csapatorvosa.Hozzátette, a teljes felépülés várhatóan három-négy hónapot vesz igénybe az operáció után. A magyar bajnokságban is címvédő csapat keretéből jelenleg Tomori Zsuzsanna, a cseh Jana Knedlikova és a dán Anne Mette Hansen is hiányzik sérülés miatt. A holland Cornelia Nycke Groot a közelmúltban épült fel, de azóta még nem lépett pályára.