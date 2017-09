Hölle Martin és a magyar csapat aranyérmes a kettesfogathajtó-vb-n

A viadal honlapja szerint a magyar pónivilágbajnok több mint 11 hibaponttal vezetett a vasárnapi zárószám, az akadályhajtás előtt, amelyben 6,24 ponttal zárt, így biztosan tartotta meg tetemes előnyét.



A 11-szeres világbajnok, egyéniben és csapatban is címvédő Lázár Vilmos 3,59 hibaponttal teljesítette a rendkívül nehéz pályát, ennek köszönhetően egy pozíciót javítva ötödikként fejezte be a versenyt, a magyar csapat pedig - a nyolcszoros vb-aranyérmes Lázár Zoltán pénteki kizárása ellenére - másodszor is megvédte a címét, mert németek nem tudták ledolgozni több mint hat hibapontos hátrányukat.