Hivatalos: Löke marad Norvégiában

Heidi Löke jelenlegi klubja, a norvég Strohamar honlapján tegnap jelent egy cikk, melynek címe „Löke marad Storhamarban". Ebben a klub elnöke, Öystein Holtet így nyilatkozott:„Hallottuk, olvastuk a hírt, miszerint a győri Audi-ETO Heidivel szeretné pótolni a megsérült Anja Althaust, de nekünk nem szerepel a terveinkben, hogy kölcsönadjuk a játékosunkat. Löke nagyon fontos számunkra, így nem is gondolkodunk ilyen lépésben."A norvég beálló klubjának érdekeit maximálisan tiszteletben tartva azt a kérdést fogalmazta meg a klub a játékos felé, hogy érdekelné-e egy szezonbéli kölcsönadás, melynek létrejöttével a Győri Audi ETO KC számára nagy segítséget nyújtana. Heidi Löke válasza egyértelműen igen volt.A Győri Audi ETO KC vezetése a szerdai napon felvette a kapcsolatot a Storhamar Elite Handball elnökével, s minden lehetőséget (kölcsönvétel ill. végleges átigazolás) felajánlott, természetesen a kölcsönadás ellenszolgáltatásait is felvázolva.Klubunk sajnálattal közli, hogy a Storhamar elnöke a mai napon írásban értesítette a klubot, hogy Heidi Lökét a csapat legfontosabb játékosának tartja, s vele a klub célja a norvég bajnokság 1-3. helyezés valamelyikének megszerzése. Ennek értelmében teljes mértékben elzárkózott a játékos Győrbe történő visszatérésétől, amelyet a Storhamar honlapján szurkolóik felé is egyértelműen rögzített - olvasható a Győri Audi ETO honlapján