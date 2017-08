Hivatalos: Hanga Ádám három évre írt alá a Barcelonához

A klubváltás véglegesítését budapesti sajtótájékoztatón kedden jelentette be Lóránt András, a magyar válogatott játékos menedzsere. Hozzátette: Hanga szeretett volna az NBA-be igazolni, de miután ez meghiúsult, az volt a kérése, hogy Spanyolországban maradjon. Lóránt megemlítette: amikor eldőlt, hogy Hanga nem megy Észak-Amerikába, több klub is jelezte, hogy leigazolná.

Miután június elején megállapodtunk a Barcelonával, kikerült az irányítás a kezünkből, s a két klubnak kellett megállapodnia egymással

- mondta a menedzser, aki úgy fogalmazott, hogy Hanga klubcseréje a nyár átigazolása volt a spanyol kosárlabdában.

Európa legerősebb bajnokságában a világ egyik legnagyobb klubja hat héten át dolgozott azon, hogy létrejöjjön ez a megállapodás. Magyar sportolóval ilyen szerintem még nem fordult elő

- fűzte hozzá.

Szerettem volna továbblépni, s mivel a spanyol bajnokság nagyon fekszik nekem, nem akartam más országba menni. Ennél jobb váltás nem is történhetett volna velem

- jelentette ki a 28 éves kosárlabdázó, akinek a szerződésében szerepel NBA kilépési opció. Ennek a részleteit azonban a menedzsere nem kívánta elárulni.Hanga kifejtette, a Barcelonánál az a cél, hogy a csapat bejusson a bajnokság és a Spanyol Kupa döntőjébe, az Euroligában pedig a Final Fourba.Először azonban az Euroliga legjobb védőjének választott kosaras szerda reggel elutazik a válogatottal a lengyelországi tornára, melyen a jövő csütörtökön kezdődő Európa-bajnokságra készül a magyar csapat. Hanga elismerte, hogy nincs csúcsformában, mivel június óta csak egyéni edzést végzett.

Úgy tervezzük, hogy az első meccsen csak öt-tíz, majd a következőn tíz-tizenöt percet fogok játszani

- árulta el.Hanga úgy véli, az Európa-bajnokságon az a cél, hogy a magyar válogatott jusson tovább a kolozsvári csoportjából.

Nem szabad, hogy nyomás legyen rajtunk, egyszerűen csak ki kell élveznünk, hogy ott vagyunk az Európa-bajnokságon, ami mindannyiunknak nagy élmény lesz

- állapította meg a kosaras, ugyanakkor hozzátette: ő a spanyolok elleni csoportmérkőzésen szeretne különösen jól játszani. Az ellenfélnek ugyanis éppen az a Sergio Scariolo a szakvezetője, aki az első két évben a Baskoniánál az ő edzője volt, s kevesebb játéklehetőséget adott neki.

Van bennem emiatt egy kis visszavágási ösztön

- jelentette ki.A Barcelonánál egyébként az edzője éppen az a Sito Alonso lesz, aki az előző szezonban a Baskoniát irányította.A jövőt illetően elhangzott még, hogy Hangának kettő-négy nappal az Eb után kell jelentkeznie a Barcelonánál, amely első bajnoki mérkőzését szeptember 30-án éppen korábbi együttese, a Baskonia ellen játssza majd.Az AS című spanyol sportnapilap egy hete írta meg, hogy összejöhet Hanga klubváltása, felidézve, hogy a magyar légiósnak nemrég a Barcelona három évre 7,5 millió eurós szerződést kínált. A Baskoniának ezután öt napja volt arra, hogy a Barcelonáéval megegyező ajánlatot tegyen a 28 éves kosaras elé - aki ellenkező esetben már akkor a katalánok keretébe került volna -, s ez meg is történt. Ezután a Barcelona 500 ezer eurót ajánlott fel a 200 centis magyarért, amelyet a Vitoria elfogadott.A magyar játékos az Albacompban kezdte profi pályafutását, és 2011 óta légióskodik. Először a spanyol Manresában szerepelt 2013-ig, azóta pedig a Vitoriát erősítette, amely a 2014/2015-ös szezonra kölcsönadta őt az olasz Avellinónak. Az elmúlt évadban már a 2016-ban Euroliga-negyedik baszk gárda csapatkapitánya volt.Néhány hete több sajtóorgánum is arról írt, hogy Hanga esélyei jelentősen romlottak az NBA-re, mert a San Antonio Spurs - amely Hanga tengerentúli játékjogával rendelkezik, és hosszú távú terveiben számol is a magyar játékossal - leigazolta Rudy Gayt a Sacramento Kingstől. Ezzel a fizetési keret idén már nem teszi lehetővé, hogy a texasiak Hangának is szerződést ajánljanak.