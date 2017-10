HIV-fertőzöttként edzhetett a Fradinál és a Vácnál az Arsenal játékosa

Egyelőre nem kap szerződést az észak-ciprusi Türk Ocagi Limasolnál az elefántcsontparti védő, Emmanuel Eboué, mivel az orvosi vizsgálatoknál kiderült, hogy az Arsenal korábbi védője HIV-fertőzött - írja a Goal Turkey weboldalra hivatkozva az Index . Hozzátették, a hírt a játékos menedzsere is megerősítette.Tekin Birinci elmondta, valóban igaz a rossz hír, komoly egészségügyi problémával állnak szemben: „De egyelőre várjunk még, amíg komolyabb diagnózist nem kapunk. Most Angliába utazunk, ahol elvégzik a szükséges teszteket, amelyekből kiderül, mennyire súlyos az állapota."Eboué 2004 és 2011 között az Arsenal futballistája volt, majd a Galatasarayban játszott. Rövid ideig Magyarországon, a Ferencvárosnál is készült és a Vácnál is edzett.