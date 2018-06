Hiába jó játékosok, Brazília nem alkot csapatot - véli Pelé

A 77 éves legenda elmondta: nagyon bízik a két éve kinevezett szövetségi kapitány, Tite képességeiben, akinek irányításával a válogatott 20 mérkőzésen 16 győzelmet aratott, és csupán egyszer szenvedett vereséget. A háromszoros világbajnok csak amiatt aggódik, hogy néhány nappal a vb-rajt előtt még mindig nincs meg az ideális összeállításuk.



"Az egyéni képességeket tekintve minden játékos nagyon jó. De nem alkotunk csapatot" - hangsúlyozta.



Titét sérülések is megakadályozták abban, hogy a legjobb együttest állítsa össze. Dani Alves keresztszalag-szakadása miatt kénytelen kihagyni a vb-t. Neymar februári sérülését követően vasárnap tért vissza - a horvátok elleni 2-0-ás győzelem során csereként gólt szerzett -, viszont Renato Augusto és Douglas Costa azért nem játszhatott a találkozón, mert nincs százszázalékos állapotban.



Pelé szerint Neymar a világ egyik legjobb futballistája, aki sokkal több tapasztalattal rendelkezik, mint a 2014-es vb-n, de egyedül nem képes világbajnoki címet nyerni Brazíliának.



"Vb-t csak csapatok nyerhetnek" - mondta. Elárulta: a minden idők legjobb brazil válogatottjának tartott, 1970-ben vb-aranyérmes csapatban rajta kívül Tostao, Rivellino és Gerson is irányítót játszott klubjában, a sikerükhöz azonban más is kellett.



"A vb előtt több mint hat hónapot töltöttünk együtt. Esetünkben ezért működtek a dolgok" - hangsúlyozta Pelé.



Az öt vb-aranyával rekorder brazil válogatott idén három felkészülési mérkőzést játszott, s mindegyiket úgy nyerte meg, hogy gólt sem kapott. A horvátok előtt még márciusban a vb-rendező oroszokat Moszkvában 3-0-ra, a vb-címvédő németeket Berlinben 1-0-ra győzték le. A vb-rajt előtti utolsó barátságos összecsapásukat vasárnap Bécsben az osztrákok ellen játsszák.



Brazília csapata Svájccal, Costa Ricával és Szerbiával szerepel azonos csoportban a jövő csütörtökön kezdődő világbajnokságon.