Heves reklamálás miatt büntették meg Wengert

Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) fegyelmi bizottsága három mérkőzésről eltiltotta Arséne Wengert, az Arsenal vezetőedzőjét.



A francia szakembert azért büntették meg, mert múlt vasárnap a West Bromwich Albion elleni 1-1-es döntetlennel zárult bajnokit követően hevesen reklamált, majd az öltöző folyosón is inzultálta Mike Dean játékvezetőt, aki a hajrában büntetőt ítélt csapata ellen.



Wengernek emellett 40 ezer fontos (13,8 millió forintos) büntetést is be kell fizetnie a szövetség kasszájába.



Az Arsenal 22 fordulót követően hatodik a Premier League-ben.