Hengerelt a Mosonmagyaróvár - húszgólos siker az év utolsó hazai bajnokiján

Bízik Réka a csütörtöki edzésen megsérült, így ő ezen a találkozón nem állhatott Bognár Róbert rendelkezésére, de várhatóan a NEKA ellen már játszhat. A mérkőzés előtt a csapat gyúróját, Tóth Ferencet és a klubigazgatót, Lencse Gyulát köszöntötték 50. születésnapjuk alkalmából.



Az ünnepi hangulat ellenére az MKC teljes erőbedobással kezdte a mérkőzést. Dányi remek védései és Kopecz Barbara, valamint Horváth Bernadett góljai hamar a hazai csapat oldalára billentették a mérleg nyelvét. A mérkőzés és a két pont sorsa korán eldőlt, a félidőben 17-6-ra vezetett a Mosonmagyaróvár.



A második játékrészben mindenki lehetőséget kapott hazai oldalon. Scholtz Andrea nagyszerűen szállt be a mérkőzésbe, ezen a napon az óvári kapusok ihletett formában védtek. Töpfner Alexandra öt, Kopecz Barbara pedig nyolc góljával kiemelkedett a mezőnyből, de összességében mindenkit dicséret illet. Az EU-FIRE Mosonmagyaróvár végül húsz góllal, 37-17-re legyőzte a rövid kispaddal rendelkező, de így is becsülettel helyt álló Mohácsot.



A jövő héten még két bajnoki találkozó vár Bognár Róbert csapatára: előbb december 6-án a NEKA elleni rangadó, majd december 9-én a VKLSE elleni mérkőzés következik.



EU-FIRE Mosonmagyaróvár – Mohácsi TE 37-17 (17-6)



Mosonmagyaróvár, UFM Aréna, 800 néző

Jv.: Natkai, Szalay



MKC: DÁNYI – Lozsi 2, KOPECZ 8, Bízik B. 4, Horváth B. 4, Tilinger 4 (2), Hajtai 4. Csere: SCHOLTZ (kapus), Csala 3, Farkas, Giricz, Gyimesi, Bardi 1, TÖPFNER 5, Hegedüs, Tóth M 2. Vezetőedző: Bognár Róbert



Mohácsi TE: Martinov – Udvardi 3, Ladics 2, Grünfelder-Tóth 3, Hahner, Kaló 3, Bozsovics 2 (1). Csere: Csapó (kapus), Erdélyi 1, Farkas, Zsolt 3 (2). Vezetőedző: Borbandi István.



Kiállítások: 2 perc, ill. 2 perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 5/3



Bognár Róbert, az EU-FIRE Mosonmagyaróvár vezetőedzője: "A mérkőzés elején is jól játszottunk, de ott még volt néhány apró hibánk, pontatlanságunk. Ezekre jobban kell figyelnünk. Elégedett vagyok a mai teljesítményünkkel, egyedül az aggaszt, hogy sok sérültünk lett a meccs végére. Lozsi Erna, Farkas Veronika, Hajtai Vanessza és Hegedüs Dorottya sem 100 %-osan fejezte be a találkozót, nagy kérdés, hogy közülük kire számíthatok majd az 5 nap múlva esedékes NEKA elleni bajnokin."