Házi feladat juttatott el három fertőszentmiklósi kisfiút a magyar válogatott mérkőzésére - videó

Balázs, Gábor és Levente az iskolában kapták a feladatot, hogy írjanak levelet egy általuk kiválasztott személynek. A fiúk a magyar válogatott játékosainak üzentek de azt az álmukban sem gondolták volna, milyen választ érkezik kedvenc labdarúgóiktól -A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola tanára, Erika néni egyedi módon tanítja a lurkókat a hivatalos levél megírására. Évről-évre véghez visz: kinyomozza a gyerekek kedvenc zenészeinek, sportolóinak, színészeinek címét, és el is küldi a leveleket a címzetteknek.Tavaly hárman is magyar válogatott futballistát választottak és az MLSZ Szurkolói Klubjának munkatársai át is adták a leveleket Dzsudzsák Balázsnak, Stieber Zoltánnak és Gulácsi Péternek, utóbbi pedig a játékosok nevében meghívta a diákokat egy válogatott mérkőzésre.A nagy nap november közepén érkezett el, amikor a három kisfiú szüleik és tanáraik társaságában utazott fel Budapestre, a Magyarország–Finnország Nemzetek Ligája csoportmérkőzésre. A meccs előtti napon a kis csapat ellátogatott a válogatott főhadiszállására, a Telki edzőközpontba, ahol lehetőségük volt passzolgatni egy kicsit a magyar válogatott kapusával, Gulácsi Péterrel, akinek még kapura is rúghattak.De Balázs, Gábor és Levente sem érkezett üres kézzel: az 5.a osztály nevében szerették volna viszonozni az ajándékokat, amit a szövetségtől kaptak, ezért egy, az egész osztály által aláírt mezt hoztak a válogatottnak, a csapat tagjai pedig cserébe mind dedikálták az osztály új labdáját. A kirándulás csúcspontja természetesen a vasárnap esti meccs volt.