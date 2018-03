Hazatérhetett a kórházból az életveszélyesen megsérült Koszó Balázs, az ETO védője

Kicsivel több mint egy hete szenvedett súlyos sérülést Koszó Balázs, az ETO télen igazolt játékosa. A védő a kilenc nappal ezelőtti, Cegléd elleni bajnoki mérkőzésen ütközött össze a vendégek kapusával, Mursits Rolanddal, s magatehetetlenül esett össze.A győri kórházban kiderült, a futballista halántékcsont beroppanásával és vérzéssel járó koponyasérülést szenvedett és még aznap éjszaka életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. Ez jól sikerült, s tegnap – ideiglenesen – már el is hagyhatta a kórházat.Amikor meglátogattuk, egykori csapattársa, az ETO-ban nevelkedő, jelenleg Sopronban futballozó Varga Róbert várta.

Balázzsal még Kecskeméten ismerkedtünk meg, azóta tart a barátságunk – kezdte a hórihorgas játékos. – A baleset után az első volt, hogy bejöttem hozzá a kórházba, s azóta is mindennap beszéltünk. Igaz, a sérülései miatt először nem ismertem meg, s úgy köszöntem neki, hogy jó napot. Örülök, hogy túl van a nehezén, s annak is, hogy most segíthetek neki hazamenni."





Bár kicsivel több mint egy hét eltelt az eset óta, Balázs arcán ijesztőek a csúnya ütközés nyomai. Fején hatalmas kötés, s jókora véraláfutások éktelenkednek szemei körül. Ennek ellenére azt mondja, jól van, amit az is bizonyít, hogy a hazatérés előtti utolsó vizsgálatra a saját lábán engedték el az orvosai.A baleset 4.10-nél látható

Még egy operáció a későbbiekben ugyan vár rám, de napról napra jobban vagyok – árulja el érdeklődésünkre. – Az ütközésre egyáltalán nem emlékszem, a legutolsó emlékem, hogy a szabadrúgáshoz készülődünk. Bár a többiek szerint magamhoz tértem még a pályán lévő ápolás közben, a következő kép, hogy a kórházban vagyok, ahol azonban először nem fogtam fel, hogy mennyire súlyos az állapotom. A műtét után másnap nagyon sokan, ismerősök, csapattársak is kerestek, érdeklődtek, s ez rendkívül jólesett, erőt adott. Nem telt el olyan nap, mikor ne lett volna bent nálam valamelyik csapattársam, a segítségükkel könnyebben tudtam átvészelni az elmúlt időszakot és ez nagyon sokat jelent nekem. Meglátogatott az ellenfél kapusa, Roland is, aki tudom, hogy nem akarta, hogy megsérüljek, hiszen a volt csapattársam, egyben barátom is. Fura, hogy épp velünk történt ez meg, de megbeszéltünk mindent, csupán azt nem tudtuk kideríteni, hogy hogyan talált el."

Pedig a győri játékos még az esetről készült videót is megnézte.„Igen, láttam a felvételt, meg tudtam nézni. Pontosan nem látszik, de valószínűleg Roland könyökével ütköztem, amikor kifutott a kapujából" – tette hozzá a hátvéd, aki szeretne minél előbb a pályára visszatérni.

Csalódott vagyok, hiszen azért szerződtem Győrbe, hogy a játékommal egyből tudjam segíteni a csapatot. Nagyon korai bármit is mondani, az orvosok szerint körülbelül fél év múlva térhetek vissza a pályára, de bízom benne, hogy hamarabb is játszhatom. Vasárnap megnéztem a fiúkat a tévében, s örültem, hogy legyőzték a Békéscsabát. Jó az is, hogy végre hazamehetek, s a születésnapomat otthon ünnepelhetem. Bár nagy összejövetelt amúgy sem terveztem, a buli egyelőre elmarad."