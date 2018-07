Hazatér az ETO-ba az egyik legtehetségesebb fiatal magyar csatár, Mervó Bence - fotók

Mészöly Géza megérkezett vezetőedzőnek az ETO FC Győrhöz és rögtön komoly átalakításokba kezdett.“Azzal a feladattal bíztak meg a klub és a város vezetői, hogy ez a nagy hagyományú klub megint az ország egyik legerősebb focicsapatát adja. Nem csak az NBI a cél, hanem az is, hogy ott újra gyökeret verjen a csapat. - mondta Mészöly Géza, majd ezzel folytatta: Ehhez pedig kell néhány erős igazolás. Ezért hoztuk el a DAC-tól Bencét" -Mervó Bence több ajánlat közül azért az ETO-ét fogadta el, mert elhivatott, célokkal rendelkező közösségben tudja maga is a legjobbját adni. “Nekem Győr a magyar csapatom, Győr az én hazám. Mészöly Gézának köszönöm, hogy megküzdött értem. Én is megfogok küzdeni a klubbért" -