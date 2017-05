Hársfalvi Júlia magyar válogatott szeretne lenni, de egy évre búcsúzik Győrtől

A tehetséges balszélső a 2015/2016-os szezonban lett a Győri Audi ETO KC felnőtt keretének tagja. A zöld-fehérek első csapatánál eltöltött két év alatt rengeteg tapasztalatot szerzett, kétszer magyar bajnok, egyszer pedig Magyar Kupa és Bajnokok Ligája-győzelmet ünnepelhetett a klubbal. Fiatal játékos lévén, egyéni fejlődése és több játéklehetőség reményében úgy döntött, elfogadja a 2017/18-as szezonra a DVSC-TVP ajánlatát és egy évre kölcsönbe megy a jövőre a nemzetközi porondon is szereplő debreceni együtteshez.



A Győri Audi ETO KC remek szezont zárt, Hársfalvi Júlia pedig tevékeny részese volt a klub közelmúltbeli sikereinek, idén csapatával nem csak az európai kézilabdázás trónjára ülhetett fel, hanem magyar bajnoki címét is megvédte. A csapattal elért sikereken túl azonban egyéni ambíciói is hajtják, szeretne posztján több játéklehetőséghez jutni és fejlődni, hogy válogatott szinten is megállja a helyét.



"A döntésemet leginkább az befolyásolta, hogy egyénileg minél többet fejlődhessek. Még fiatal vagyok, s úgy gondolom, céljaim eléréséhez több játéklehetőségre lenne szükségem. A válogatottság gondolata is a szemem előtt lebeg, amiért tudom, nagyon sokat kell dolgoznom. A Debrecen egy nagyon jó csapat és mindenképpen előny, hogy nemzetközi szinten, az EHF-kupában is megmérettetik magukat. Nem búcsúzom Győrtől, nagyon örülök, hogy ilyen sikeres szezont zártunk. Remélem, sokat tudok tanulni Debrecenben, hogy jobb és tapasztaltabb játékosként térhetek majd vissza" - mondta Hársfalvi Júlia.