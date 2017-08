Három magyar bronzérmes a birkózó-vb-n

Az AccorHotels Arenában több ezer néző gyűlt össze a vb első érmes programjára, amelyben ugyan egy magyar sem érdekelt a döntőben, ám a négy súlycsoportból háromban is bronzmeccsen versenyeztek Sike András szövetségi kapitány birkózói.



A kötöttfogásúak 98 kilogrammos kategóriájában szereplő Kiss Balázs, a 71 kilóban érdekelt Korpási Bálint és a 75 kilogrammos kategóriában induló Lőrincz Tamás is bronzérmet nyert a párizsi birkózó-világbajnokság hétfői nyitónapján.



Kissé meglepő módon a szervezők a legnagyobbak, a 98 kilósok helyosztóit tették előre, így a 34 éves Kiss Balázst szólították elsőként a magyarok közül, méghozzá az ukrán Dimitrij Timcsenko ellen.



A mérkőzés első percében nem történt semmi érdemleges a szőnyegen, a felek szinte ki sem mozdultak a középkörből. A mérkőzésvezető előbb a magyart, majd az egyre passzívabb Timcsenkót figyelmeztette. Az ukrán, akit Kiss a tavalyi olimpián is legyőzött, ettől kezdve külső szemlélő számára egészen érthetetlen harcmodorban folytatta a küzdelmet, ugyanis látványosan semmit nem csinált. A nála egy fejjel alacsonyabb magyar folyamatosan rakta a karját a hóna alá, mozgatta, Timcsenko azonban a bontáson kívül mást nem tett.



A mérkőzésvezető előbb az első menetben, majd a második elején is intette az ukránt, és ugyan a második szakasz közepén egyszer Kiss is intést kapott, Timcsenko ettől sem kapott vérszemet. Az utolsó percben is a magyar csapat korelnöke ment előre, riválisát így újra intették, ezzel pedig Kiss Balázs 2013 után ismét világbajnoki bronzérmet szerzett.



"Az első mérkőzés után azt hittem, hogy vége számomra a vb-nek, amire eleve nem túl jó előjelekkel érkeztem, és nem is éreztem, hogy jól menne a birkózás" - kezdte értékelését Kiss, aki azzal folytatta, hogy meg volt győződve arról, hogy az első körben őt legyőző orosz nem viszi a vigaszágra, ám amikor mégis így történt, úgy érezte, élni kell a lehetőséggel.



"Én már sokat letettem az asztalra, az utóbbi időben mindenféle teher nélkül tudok versenyezni, így jönnek is az eredmények még ennyi idősen is" - mondta.



Kevéssel Kisst követően következett Korpási Bálint, aki címvédőként érkezett Párizsba, és egészen az elődöntőig hibátlanul menetelt, ott azonban kissé furcsa bíráskodás után később kapott intéssel kikapott.



A BVSC friss Európa-bajnokának az orosz Adam Kurakkal kellett megküzdenie a dobogóért, és a mérkőzést szó szerint a küzdelem jellemezte.



A felek hat perc alatt nem találtak fogást egymáson, ugyanakkor Korpási volt az, aki a meccs nagy részében irányított, Kurakot így az első, majd a második szakaszban is egy-egy pontért intették. Korpási végül 2-1-re győzött.



"Nagyon jó sorsolásom volt, ezért is bánt egy kicsit, hogy nem jutottam a döntőbe. Az elődöntőben sajnos nem tudtam akciót csinálni, ilyenkor pedig előfordulhat, hogy így jár az ember" - nyilatkozta a nap végén Korpási az MTI-nek azt is kiemelve, hogy örül bronzérmének.