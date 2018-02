Hármas norvég siker síatlonban, meglepetés biatlonban, Sven Kramer történelmet írt gyorskorcsolyában - a 2. nap élőben!

Február 11. Vasárnap - PROGRAM



14.52 - Francia győztes női mogulban

14.06 - Norvégia jutott a curling vegyespáros elődöntőjébe 

13.39 - Elszálltak a sztárok biatlonban

Arnd Peiffer

Michal Krcmár

Dominik Windisch

11.25 - Győzelemmel kezdtek az amerikai női jégkorongosok, rúgó mozdulat miatt tiltottak el egy japán női hokist



10.00 - Sven Kramer történelmet írt

Sven Kramer



08.40 - Norvég "söprés" a férfi sífutóknál

Simen Hegstad Krüger

Martin Johnsrud Sundby

Hans Christer Holund

08.20 - Megvan az első világrekord

Jevgenyija Medvegyeva

07.20 - Törölték a női hódeszkások  slopestyle-versenyének selejtezőjét

07.12 - Nőtt a kanadaiak előnye a műkorcsolyázók csapatversenyében

05.42 - A kanadaiak vezetnek a rövidprogramok után  a műkorcsolyában



03.57 - Amerikai győzelem a férfi hódeszkások  slopestyle-versenyében

HeartofColorado on Twitter @9NEWS My favorite today! My favorite today! #RedGerard of #Silverthorne #Colorado 17 yrs. old and 117 pounds all working for him!! #TeamUSA #SnowBoarding ❄️ #PyeongChang2018 ❤️ #NBC thanks for the great coverage! https://t.co/zFEnz6YrmO



03.17 - Rájátszás következik a negyedik elődöntős  helyért curling vegyespárosban

02.15 - Elhalasztották a férfi lesiklást

Kékesi Márton

Pályamunkás a phjongcshangi téli olimpia több technikai számának is otthont adó Jongpjong Alpine Centerben 2018. február 11-én. Az erős szél miatt elhalasztották az erre a napra tervezett férfi lesiklást a phjongcshangi téli olimpián. Később a Nemzetközi Síszövetség bejelentette, hogy a pótlás 15-én lesz, az aznapra kiírt férfi szuperóriás-műlesiklás pedig 16-ára. a tartaléknapra tolódik. (MTI/AP/Michael Probst)

A francia Perrine Laffont nyerte meg a síakrobaták női mogul versenyszámát a phjongcshangi téli olimpián. A mogul négy évvel ezelőtti aranyérmese, a kanadai Justine Dufour-Lapointe ezúttal a második helyen végzett, míg a harmadik a kazah Julija Galjseva lett.olimpiai bajnok: Perrine Laffont (Franciaország) 78,65 pont2. Justine Dufour-Lapointe (Kanada) 78,563. Julija Galjseva (Kazahsztán) 77,40Norvégia lesz Kanada ellenfele a curling vegyespáros elődöntőjében a phjongcshangi téli olimpián, miután a rájátszásban jobbnak bizonyult Kínánál. A selejtezőben Norvégia és Kína egyaránt négy győzelemmel és három vereséggel zárt. A hetedik, utolsó fordulóban éppen egymással játszottak vasárnap délelőtt, az ázsiai páros 9-3-ra nyert. A helyi idő szerint esti tie-breakben azonban kiegyenlített küzdelem végén az európai csapatnak sikerült visszavágnia. A győztes duó a selejtezőben első, vb-ezüstérmes kanadaiakkal mérkőzik meg hétfőn a fináléért. A másik ágon a világbajnok svájciak az oroszokkal csapnak össze.curling, vegyespáros, tie-break: -Norvégia-Kína 9-7A 10 kilométeres sprint távon egyik favorit sem ért fel a dobogóra, köztük Martin Fourcade sem. A versenyt(német) nyerte a csehés az olaszelőtt.A német Arnd Peiffer nyerte a sílövők férfi 10 kilométeres sprintversenyét a phjongcshangi téli olimpia vasárnapi napján. Peiffer második ötkarikás érmét szerezte meg, Szocsiban az ezüstérmes váltónak volt a tagja. Férfi sprintben ötödik németként diadalmaskodott, honfitársai közül legutóbb 2006-ban, Torinóban Sven Fischer nyert.Női sprintben Laura Dahlmeier révén szintén német aranyérmes lett Phjongcshangban. Peiffer lövőhiba nélkül teljesítette a távot, a győztest a második helyen a cseh Michal Krcmar, harmadikon az olasz Dominik Windisch követte. A favoritok közül a kétszeres olimpiai bajnok francia Martin Fourcade három lövőhibával a nyolcadik lett.Nála is gyengébben teljesített a norvég Johannes Thingnes Bö, a szám tavalyi vb-ezüstérmese négy hibával a 31. helyen végzett, így az üldözésesre is elszállt az esélye.olimpiai bajnok: Arnd Peiffer (Németország) 23:38.8 perc (0 lövőhiba)2. Michal Krcmar (Csehország) 4.4 mp hátrány (0)3. Dominik Windisch (Olaszország) 7.7 mp h. (1)Az amerikai válogatott hátrányból nyert Finnország ellen a phjongcshangi téli olimpia női jégkorongtornáján. A finnek az első harmad utolsó percében szereztek vezetést, de a második játékrész közepén az amerikaiak 2:31 perc alatt két gólt lőttek, és fordítottak. Az előző olimpián ezüstérmes tengerentúli együttes az utolsó percben üres kapus góllal biztosította be győzelmét. Eredmény (az olimpia honlapjáról): jégkorong, nők, A csoport, 1. forduló: Egyesült Államok-Finnország 3-1 (0-1, 2-0, 1-0) később: Kanada-Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 13.10 Az erősebb A csoportból az első kettő közvetlenül az elődöntőbe jut, a harmadik és negyedik pedig játszik a négy közé kerülésért a B csoport második, illetve első helyezettjével. A másik kvartettben Japán, Svédország, Svájc és az egyesített koreai csapat szerepel.Ukita Rui japán női jégkorongozó eltiltás miatt nem játszhat hétfőn Svájc ellen a phjongcshangi téli olimpián. A sportág nemzetközi szövetségének (IIHF) vasárnapi tájékoztatása szerint Ukita a szombati csoportmérkőzésen rúgó mozdulatot tett a svéd Annie Svedin alsó testének irányába. A fegyelmi bizottság véleménye szerint a japán játékos nem akart szándékosan sérülést okozni ellenfelének, ettől függetlenül a mozdulatát szabálytalannak ítélték és eltiltották. A mérkőzést a svédek 2-1-re nyerték meg, a japánok gólját Ukita szerezte.A hollandnyerte a férfi gyorskorcsolyázók 5000 méteres versenyszámát a phjongcshangi téli olimpia vasárnapi napján, és sikerével sporttörténelmet írt. A hollandok 31 éves kiválósága Vancouver és Szocsi után sorozatban harmadszor tudott győzni 5000 m-en, ráadásul az előző két diadalához képest ezúttal is új olimpiai rekorddal. Kramer első férfi gyorskorcsolyázóként győzött egy versenyszámban olimpián.A nőknél korábban két versenyzőnek, a német Claudia Pechsteinnek és az amerikai Bonnie Blairnek jött össze ez a bravúr. Kramer - akinek 5000 m-en van még egy ezüstérme is - a nyolcadik (4-2-2) olimpiai érmét szerezte, amivel egyedüli rekorder a férfiaknál. A holland számára már csak egy érem hiányzik, hogy utolérje a női csúcstartókat, honfitársát, Ireen Wüstöt és Pechsteint. A holland aranyérmes különösen a táv második felében nyújtott nagyszerű teljesítményt, amelynek köszönhetően végül magabiztosan utasította maga mögé a mezőnyt.második és a harmadik helyen mindössze két ezredmásodperc döntött a világcsúcstartó kanadai Ted-Jan Bloemen és a norvég Sverre Lunde Pedersen között, akik ráadásul egy futamban mentek. Pedersen majdnem egy másodperccel volt jobb kanadai riválisnál az utolsó körben, de végül teljesen elmerevedett és kikapott.Sven Kramer (Hollandia) 6:09.76 - olimpiai rekord2. Ted-Jan Bloemen (Kanada) 1.85 mp hátrány3. Sverre Lunde Pedersen (Norvégia) 1.85 mp h.Hármas norvég sikert hozott a férfi sífutók 15+15 kilométeres versenye vasárnap a phjongcshangi téli olimpián: a győzelmet meglepetésre Simen Hegstad Krüger harcolta ki két honfitársa előtt.A 68 fős mezőny farkasordító hidegben és viharos erejű jeges szélben vágott neki a 15 plusz 15 kilométeres klasszikus és szabadstílusú versenynek, amely a sífutás egyik leglátványosabb száma - már csak a tömegrajt miatt is. Az első, 3,75 kilométeres körben még jószerivel egy bolyban haladt a mezőny, amelyben két bukás is volt, a legjobbak közül éppen Krüger volt érintett.A második végére már elkezdett körvonalazódni az élmezőny, amely 12 fősre csökkent, amikor a legjobbak harmadszor tértek vissza a főtribünhöz. A közönség a telített lelátókon leginkább csak didergett, de amikor meglátta a domb tetejéről lecsúszó versenyzőket és felzendült a Put your hands up in the air című diszkósláger, akkor azért zászlókkal, kolompokkal biztatta a mezőnyt, még azt is, aki utolsóként érkezett a stadionhoz. A körülmények egyre mostohábbá váltak, olyan süvítő széllökések voltak, amelyek még a legnagyobb sátrakat is megmozgatták és fémtáblákat borítottak fel.A klasszikus stílus után lécet cseréltek a versenyzők a szabadstílusra, melynek elején néhányan felzárkóztak, ezzel 18-ra nőtt azok száma, akiknek reális esélyük maradt az éremszerzésre. A vezető csoportnak valamennyi favorit tagja volt, így a hagyományosan erős norvégok négy sífutója és a svájci címvédő, Dario Cologna is. Ez az öt versenyző vezette az élbolyt, amikor már csak két kör, azaz 7,5 kilométer volt hátra.Aztándöntött úgy, hogy "meghúzza a sort", tíz másodperces előnyt épített magának az utolsó körre, a nagyobb iram pedig nyolcfősre redukálta az üldözők csoportját. A 24 éves versenyző kamikazeakciója eleinte nem tűnt veszélyesnek, de a különbség tovább nőtt, 2,5 kilométerre a céltól már több mint 20 másodperccel vezetett. Ekkor másik két norvég,ésritmust váltott, hogy az éllovas nyomába eredjen. A tempót senki nem bírta, de a hajrát túl későn indította a duó ahhoz, hogy utolérje a pályafutása során egyetlen világkupa-futamgyőzelemmel rendelkező Krügert, aki így meglepetésre elsőként ért a célba. Őt Sundby és Holund követte a célban. A címvédő Cologna csak hatodik, a vk-éllovas Johannes Hösflot Klaebo pedig tizedik lett.olimpiai bajnok: Simen Hegstad Krüger (Norvégia) 1:16.20 óra2. Martin Johnsrud Sundby (Norvégia) 8.0 mp hátrány3. Hans Christer Holund (Norvégia) 9.9 mp h.A műkorcsolya csapatversenyének rövid programjában az orosz81.06 pontot kapott, ami új világcsúcs.A kedvezőtlen időjárás miatt nem tudták megrendezni vasárnap a női hódeszkások slopestyle-selejtezőjét a phjongcshangi téli olimpián. A nagy szél miatt előbb halasztották, majd törölték a trükkös akadályverseny két kvalifikáló futamát a Bogvang Phoenix Havas Parkban. A nemzetközi szövetség tájékoztatása szerint nem lesz selejtező, hanem hétfőn, a döntőben az egész mezőny elindulhat, és mindenki kétszer csúszhat le. A nap során korábban a férfi lesiklást kellett elnapolni.A párosok kűrje után nőtt az éllovas kanadaiak előnye a műkorcsolyázók csapatversenyében a phjongcshangi téli olimpián. A jégtáncosok és a nők rövidprogramját követően már vasárnap megkezdődött a második szakasz a legjobb öt együttes részvételével. A párosok kűrjében a 2015-ben és 2016-ban világbajnok Meagan Duhamel, Eric Radford kanadai kettős nagy fölénnyel végzett az élen. Váratlanul jól szerepelt a Valentina Marchei, Ondrej Hotarek olasz duó is, amely második lett, ezzel az olasz csapat összesítésben az ötödikről a negyedik helyre lépett előre. A harmadik legmagasabb pontszámot a Natalija Zabijako, Alekszandr Enbret páros kapta, így az oroszok továbbra is másodikak az amerikaiakat megelőzve. A verseny - amelyben az első helyért 10 pont jár, a sorban következők pedig mindig eggyel kevesebbet kapnak - hétfőn ér véget a férfiak, a nők és a jégtáncosok kűrjével.1. Meagan Duhamel, Eric Radford (Kanada) 148,51 pont 2. Valentina Marchei, Ondrej Hotarek (Olaszország) 138,44 3. Natalija Zabijako, Alekszandr Enbret (OAR) 133,281. Kanada 45 pont, 2. Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 39, 3. Egyesült Államok 36, 4. Olaszország 35, 5. Japán 32férfi kűr 2.00, női kűr 3.10, jégtánc kűr 4.20A rövidprogramok bemutatása után Kanada áll az élen a műkorcsolyázók csapatversenyében a phjongcshangi téli olimpián. A pénteken jégre lépett párosok és férfiak után vasárnap a jégtáncosok és a nők következtek. Jégtáncban a Tessa Virtue, Scott Moir kanadai kettős bizonyult a legjobbnak a Maia Shibutani, Alex Shibutani amerikai és a Jekatyerina Bobrova, Dmitrij Szolovjov orosz duót megelőzve. A nőknél az orosz Jevgenyija Medvegyeva produkcióját értékelték a legtöbbre a pontozók, de jól teljesített az olasz Carolina Kostner és a kanadai Kaetlyn Osmond is. A versenyben tíz ország csapata vesz részt, az első helyért 10 pont jár, a sorban következők pedig mindig eggyel kevesebbet kapnak. A rövidprogramok után az első öt közé a kanadaiak, az oroszok, az amerikaiak, a japánok és az olaszok kerültek, így ők mutathatják be a kűröket.1. Tessa Virtue, Scott Moir (Kanada) 80,51 pont 2. Maia Shibutani, Alex Shibutani (Egyesült Államok) 75,46 3. Jekatyerina Bobrova, Dmitrij Szolovjov (OAR) 74,761. Jevgenyija Medvegyeva (OAR) 81,06 pont 2. Carolina Kostner (Olaszország) 75,10 3. Kaetlyn Osmond (Kanada) 71,381. Kanada 35 pont, 2. Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 31, 3. Egyesült Államok 29, 4. Japán 26, 5. Olaszország 26Később: páros kűr 5.40 Hétfőn: férfi, jégtánc és női kűr 2.00Az amerikai Redmond Gerard nyerte a férfi hódeszkások slopestyle-versenyét a phjongcshangi téli olimpián. A mindössze 17 éves győztes az első két futamban hibázott, az utolsó lecsúszásánál azonban szép és pontosan kivitelezett trükköket, illetve ugrásokat mutatott be, így az élre állt, az utána következők pedig már nem tudták megelőzni őt. Gerard a döntő egyetlen amerikai résztvevője volt. Négy éve, Szocsiban ugyancsak amerikai győztest avattak ebben a számban. Phjongcshangban a második és harmadik helyen kanadai hódeszkás végzett.A szombati selejtezőből a legjobb 12 versenyző jutott a trükkös akadályverseny vasárnapi döntőjébe, ahol három futamot rendeztek és mindenkinek a legjobb eredménye számított. A Bogvang Phoenix Havas Parkban kialakított pálya első felében korlátokon kellett trükköket bemutatni, majd a pálya második felén három nagy ugrás következett.olimpiai bajnok: Redmond Gerard (Egyesült Államok) 87,16 pont2. Max Parrot (Kanada) 86,003. Mark McMorris (Kanada) 85,20Íme Red Gerard győztes futama:Kína és Norvégia csapata rájátszásban dönti el, melyikük kerül majd negyedikként az elődöntőbe curling vegyespárosban a phjongcshangi téli olimpián. A tie-break párharcra magyar idő szerint vasárnap 12.05-től kerül sor, s a győztes a selejtezőt első helyen záró, vb-ezüstérmes kanadaiakkal mérkőzik meg hétfőn a fináléért. A másik ágon a világbajnok svájciak az oroszokkal csapnak össze azután, hogy a hetedik fordulóban éppen egymással játszottak és a svájciak az utolsó endben harcolták ki a győzelmet. Nem maradt győzelem nélkül egyetlen csapat sem, mivel az eddigi mérkőzéseit elveszítő finn páros vasárnap legyőzte az amerikaiakat.Kína-Norvégia 9-3 Finnország-Egyesült Államok 7-5 Svájc-Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 9-8 Kanada-Koreai Köztársaság 7-31. Kanada 6 győzelem/1 vereség, 2. Svájc 5/2, 3. OAR 4/3, 4. Kína 4/3 és Norvégia 4/3, 6. Koreai Köztársaság 2/5, 7. Egyesült Államok 2/5, 8. Finnország 1/6Az erős szél miatt elhalasztották a vasárnapra tervezett férfi lesiklást a phjongcshangi téli olimpián. A szervezők meg se várták a rajtot, már órákkal előtte úgy döntöttek, hogy vasárnap nem lehet megrendezni a játékok egyik klasszikusának tartott számot, amelybenrévén magyar induló is van. Később a Nemzetközi Síszövetség bejelentette, hogy a pótlás 15-én, csütörtökön lesz, az aznapra kiírt férfi szuperóriás-műlesiklás pedig péntekre, a tartaléknapra tolódik.

A gyorsasági számoknak otthont adó Dzsongszonban helyenként óránként 72 kilométeres szél fújt, ilyen körülmények között pedig nem lehet futamot rendezni, mivel a versenyzők több mint 100 kilométeres sebességgel száguldanak a lejtőn. A férfi lesiklás lett volna az első alpesi szám az olimpián. Hétfőn női óriás-műlesiklást rendeznek Phjongcshangban, ahol Hozmann Szonja és Maróty Mariann is rajthoz áll.