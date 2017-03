Hangulatképek a Portugália-Magyarország mérkőzés előtt Lisszabonból

A magyar válogatott már a pályán melegít alig egy órával a mérkőzés kezdete előtt.

Egyre messzebb hallatszik el a magyarok éneklése. A gyülekező ponton szurkolókat kérdeztünk. Győri és mosonmagyaróvári drukkerekkel is találkoztunk.Közeledik a stadion, fokozódik a hangulat. A portugálok döbbenten figyelik a magyar menetet. A legkisebb gyerekektől az idősebbekig mindenki együtt énekel, szurkol már az utcán.A végére zuhogni kezdett az eső, a szurkolók még egy kis jeget is kaptak a nyakukba, de semmi nem tántoríthatja el őket!Ahogy közeledett a szombat, egyre több magyar érkezett Lisszabonba. Szombat reggel már szinte mindenhol anyanyelvünkön hallottunk beszélgetéseket. A Portugáliába utazó szurkolók megnézték a főváros nevezetességeit, sokan kipróbálták a híres Electrico 28 villamost is.A drukkerek helyi idő szerint délután négy órakor gyülekeznek majd a Jardim Da Amnistia Internacional parkban, ahonnan együtt vonulnak majd a stadionhoz. Mindenki készítse a hangszálait, nagyjából háromezer magyarnak kell majd túlénekelnie a portugálokat."Ki lövi az elsőt? Szerintem nem veszünk össze rajta" – nevetett fel Dzsudzsák Balázs a ma délutáni sajtótájékoztatón. Az eseményen Gera Zoltánt korábbi válogatott csapattársáról, Fehér Miklósról is kérdezték, elérzékenyülve válaszolt a futballista. Utánuk Bernd Storck szövetségi kapitány állt a sajtó rendelkezésére, aki a győri Kalmár Zsoltról is beszélt. Majd a csapat Csányi Sándor MLSZ elnökkel megkoszorúzta Fehér Miklós és Guttmann Béla szobrát.„Mint az időjárás. Hol sütött a nap, hol nem" – kezdte a péntek délutáni sajtótájékoztatót Dzsudzsák Balázs arra a kérdésre felelve, milyen hete volt a csapatnak Lisszabonban. „Amiért jöttünk, azt el tudtuk végezni. Szép stadionban edzettünk. A csapat készen áll. Gyönyörű stadionban játszhatunk Európa egyik, hanem a legjobb csapatával, ennél több motiváció nem kell" – tette hozzá a mieink kapitánya, akit Gera Zoltánnal együtt arról kérdeztünk, vajon holnap ki kezdi majd a góllövést, hiszen ők ketten háromszor is vezetést szereztek a portugálok ellen az Európa-bajnokságon. „Az a mérkőzés minden tekintetében más volt - hangulatában is, felfokozottságában is. Ezért hibát követünk el, ha abból a meccsből indulunk ki. A legfontosabb, hogy mindent kihozzunk magunkból. Hogy ki rúg gólt, azon nem fogunk összeveszni, csak sikeres legyen a csapat" – nevetett fel Dzsudzsák Balázs.„Most Portugália játszik hazai pályán, az Európa-bajnokságon viszont nagyjából fele-fele arányban voltak kint szurkolók. De természetesen nagyon várjuk a mérkőzést" – egészítette ki Gera Zoltán.A szombati meccsnek óriási a tétje, hiszen ahhoz, hogy tovább éljen a világbajnoki szereplés reménye, győzelemre lenne szükség.Különben reális esély nem sok marad az oroszországi tornára, így nagy a nyomás a játékosokon.„Minden válogatott mérkőzésnek óriási tétje van, hiszen az országunk színeit képviseljük. A közvélemény elvárja tőlünk, hogy megint hármat rúgjunk, de azt gondolom, ezen már túl van a csapat és jól tudjuk kezelni a nyomást, ami a focihoz mindig is hozzátartozott.Holnap ki kell menni a pályára és élvezni a játékot. Miért ne lehetnénk sikeresek?!" – folytatta a kapitány.Gera Zoltánt a csapat taktikájáról is faggatták az újságírók. A portugál médiumok az elmúlt napokban azt firtatták, a magyarok valószínűleg a kontratámadásokra fognak játszani. „A meccs menete sok mindentől függ. Meglátjuk, hogy tudjuk-e azt játszani, amit elképzeltünk, de a terv megvan" - reagált a játékos.Ezután személyesebb hangvételű kérdéseket kapott középpályás, hiszen harminchét évesen kevésen tudnak meghatározóak lenni az európai futballban. „Fiatal vagyok még, előttem a jövő. Jól érzem magam a bőrömben, fitt és egészséges vagyok. Feldob, hogy ennyi idősen ilyen mérkőzéseken játszhatok. Voltak sérüléseim, de olyan régen, hogy már el is felejtettem őket."Gera egyébként az egyetlen a jelenlegi keretben, aki együtt szerepelt a válogatottban a tragikusan fiatalon elhunyt Fehér Miklóssal. „Nagyon nehéz róla beszélnem. Régen történt a tragédia, de élénken bennünk él. Keveset játszottam vele a válogatottban. Sajnálom, hogy ilyen tragédia érte a magyar labdarúgást, de jó látni, hogy ennyire tisztelték Mikit Portugáliában és Magyarországon is."A játékosok után Bernd Storck szövetségi kapitány is beszélgetett a sajtó képviselőivel, aki mindenek előtt megköszönte a portugál szövetségnek, hogy otthonossá tette a csapat lisszaboni tartózkodását. Nagyon jó feltételeket biztosítottak az itteni munkához. A csapat az Estadio Nacionalban edzett mindennap, ahol a szövetségi kapitány szerint jó minőségű volt a pálya. Itt rendezik egyébként a portugál kupa döntőket is. Illetve a rendőrségnek külön is megköszönte, hogy vigyáznak a csapatra. A mérkőzéssel kapcsolatban pedig azt mondta, reméli, egy fantasztikus meccs előtt állunk. „Négy hónapja volt az utolsó válogatott találkozó, ráadásul az Európa-bajnokok ellen lépünk pályára. Nincs veszíteni valónk. Ők jelenleg a legjobbak ezen a földrészen. Mi szeretnénk egy nagyon jó mérkőzést játszani, szervezettnek lenni; gólt, gólokat lőni. Nagyon örülök, hogy sikerült a csapatot olyan állapotba hozni, hogy holnap is magabiztosan léphetünk pályára" – kezdte Storck.Szerinte mindig az edzőn van a nagyobb nyomás és óriási kihívás a portugál válogatott ellen játszani. „Nem szabad elfelejteni, hogy a mi labdarúgóinknak nincsen olyan nemzetközi tapasztalata, mint a hazaiaknak. De mindenki szeretne élni a lehetőséggel, és csapatként akarunk jól teljesíteni. Fontos, hogy élvezzük, egy ilyen csapat ellen, egy ilyen fantasztikus stadionban szerepelhetünk."Természetesen a felkészülés alatt beszéltek a nyári 3-3-as döntetlenről a portugálok ellen, végigvették a pozitív és negatív oldalait is. „Fontos, hogy lássuk, mi sikerült jól és min kell javítani. Ugyanakkor ez egy teljesen másik mérkőzés lesz, ráadásul ezúttal idegenben kell helytállnunk" – folytatta az edző, akit a Kisalföld a győri származású, az ETO-ban nevelkedő Kalmár Zsoltról kérdezett.„Azt gondolom, nem kell külön senkit kiemelni. Kalmár egy rendkívül érdekes tehetség. De több, hasonlóan jó, fiatal labdarúgónk van a keretben, akiket azért hoztunk el, hogy érezzék, milyen a válogatottal szerepelni" – válaszolt Bernd Storck, aki végül még elárulta, most jóval kevesebb idő jutott a felkészülésre, mint az Eb előtt, ezért a játékosok házi faladatot kaptak, amit el is végeztek, hogy a lehető legjobb formában legyenek.„Mi volt a helyzet a sorsolás után? Tudtuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek. Most is ugyanígy van. Viszont szeretnénk a lehető legjobban teljesíteni, a saját játékunkat játszani és ebből a mérkőzésből is tanulni. Természetesen egy pontot is nagyon szép lenne szerezni, pláne hármat. Próbáljuk a játékosokat minél jobban felkészíteni. Nem szeretnénk kifogásokat keresni, de ahogy már említettem, a portugáloknak sokkal több nemzetközi meccs van a lábukban…"A sajtótájékoztató után az egész csapat az Estadio da Luz főbejáratához vonult, ahol Csányi Sándorral, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnökével megkoszorúzták a Benfica két meghatározó, magyar legendájának, Fehér Miklós és Guttmann Béla szobrát. A Benfica részérőlDomingos de Almeida Lima alelnök, és Nuno Gomes Eb-bronzérmes labdarúgó, Fehér Miklós egykori csapattársa volt jelen a megemlékezésen. Utóbbi szintén nagyon kedves szavakat mondott a győri származású csatárról: „Mindenki nagyon szerette őt. Hatalmas tragédia, ami vele történt, de Miklós örökké él a szívünkben. Ő egy igazi példakép, nagyon hiányzik nekünk, sokat beszélünk róla. Remek kolléga és barát volt, aki mindig győzni akart és mindenkihez tisztelettel fordult."Végül a magyar válogatott edzésére is bepillanthattunk már a meccs helyszínén, a Benfica stadionjában. Elszántan készültek a mieink a mérkőzésre.

A Benfica és portugál válogatott labdarúgója, Pizzi válaszolt az újságíróknak ma délelőtt. A játékost főleg az április elsejei Benfica-Porto rangadóról faggatták a helyi médiumok, de természetesen a magyar csapatról is sokan kérdezték, köztük mi is."Remek csapata van Magyarországnak. Több játékosuk is nagyon erős, de ha mondanom kell egy nevet, akkor a kapitány, Dzsudzsák a legjobb" – válaszolta a Kisalföld kérdésére. A portugál labdarúgó szerint egyébként sok tehetséges fiatal nevelődik Magyarországon, a helyi klubokban, akik csak néhány év kell, és Európa legnagyobb egyesületeihez igazolhatnak. "Ez a futball evolúciója" – mondta."Tisztelem a magyar csapatban, hogy támadó focit játszanak. Akik Portugáliába jönnek, szinte mindig végig védekeznek a meccs alatt és csak várják a lehetőséget. A magyarok nem ilyenek, nem erre számítok tőlük. Különösen Dzsudzsák vezet rengeteg támadást. És emellett ők egy fiatal keret" – folytatta a sajtótájékoztatót, ahol még azt is elmondta, az Európa-bajnokságra is emlékezve, nem hiszi, hogy könnyű mérkőzés vár rájuk, főleg hogy mindkét ország a második helyért küzd.Pizzi eddig még nem mutatkozott be a portugál felnőtt válogatottban, a padon várta a lehetőséget. Természetesen ezzel kapcsolatban is kapott kérdéseket. "Keményen dolgozom és nagyon boldog lennék, ha az edző lehetőséget adna nekem éppen itthon, éppen a klubom stadionjában. Meglátjuk."A beszélgetés után, a mérkőzés helyszínén, az Estadio da Luz gyepén kezdte meg az edzést a portugál válogatott, aminek első negyedóráját a sajtó is megtekinthette. A keret a bemelegítés után néhány alap gyakorlatot végzett, aztán a labdák is előkerültek. Sajnos nekünk itt befejeződött a látogatás.