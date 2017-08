Hanga Ádámot kivásárolta a Barcelona

Az AS spanyol sportújság internetes oldala felidézte, hogy a magyar légiósnak nemrég a Barcelona három évre 7,5 millió eurós szerződést kínált. A Baskoniának ezután öt napja volt arra, hogy a Barcelonáéval megegyező ajánlatot tegyen a 28 éves kosaras elé - aki ellenkező esetben a katalánok keretébe került volna -, s ez meg is történt. Az AS szerint a katalán klub hétfőn 500 ezer eurót ajánlott fel a magyar játékosért, amelyet a Vitoria elfogadott, így Hanga a következő három évben a Barcát erősíti.



Az Euroliga legjobb védőjének választott Hanga és menedzsmentje nem kommentálta a hírt.



Korábban arról írt a spanyol sajtó, hogy Hanga esélyei jelentősen romlottak az NBA-re, mert a San Antonio Spurs - amely Hanga tengerentúli játékjogával rendelkezik, és hosszú távú terveiben számol is a magyar játékossal - leigazolta Rudy Gayt a Sacramento Kingstől. Ezzel a fizetési keret idén már nem teszi lehetővé, hogy a texasiak Hangának is szerződést ajánljanak.