Hamilton nyerte meg az Orosz Nagydíjat

A címvédő és négyszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Orosz Nagydíjat, s a sikerrel újabb nagy lépést tett ötödik vb-diadala felé.A 33 éves versenyzőnek ez volt az idei nyolcadik, egyben pályafutása 70. futamgyőzelme. Előnye az összetett élén 50 pontosra nőtt legfőbb riválisával, a szintén négyszeres vb-győztes, Szocsiban most harmadikként célba érő Sebastian Vettellel, a Ferrari német pilótájával szemben.Az oroszországi futamot Hamilton csapattársa, a pole pozícióból startoló finn Valtteri Bottas zárta a második helyen.A rajtot az első két sorokból indulók egyformán jól kapták el, Vettel mintha egy hajszálnyival gyorsabban reagált volna Hamiltonnál, és meg is támadta a címvédőt, de nem tudta megelőzni.Az első kör végén Bottas, Hamilton, Vettel volt a dobogós helyeken száguldók sorrendje, negyedikként Kimi Räikkönen (Ferrari) haladt, a monacói Charles Leclerc (Sauber) pedig ötödiknek jött fel, miközben a 19. pozícióból startoló holland Max Verstappen - aki vasárnap ünnepelte 21. születésnapját - a harmadik körben már kilencedikként autózott.A 10. körben Bottas előnye egy másodperc körüli volt Hamiltonnal szemben, közben Verstappen az ötödik helyig jött fel, így a rajt utáni 10 körben 14 pozíciót javított.A kerékcserék sorát Bottas kezdte meg a 12. körben, eggyel később Vettel is a boxba hajtott friss abroncsokért, a Mercedes pedig azonnal kihívta kerékcserére Hamiltont, azonban a brit címvédőnek minimális különbséggel ugyan, de nem sikerült Vettel elé visszatérnie a pályára.Hamilton nem várt sokáig, azonnal elkezdte támadni Vettelt, és a második próbálkozásakor, egy agresszív és nagyon határozott manővernek köszönhetően sikerrel is járt, megelőzte riválisát.A vezetést ideiglenesen Verstappen vette át, a holland versenyzőt azonban hamar utolérte a Bottas, Hamilton, Vettel trió, a Mercedes finn pilótája pedig a 25. körben maga elé engedte az ötödik vb-címéért hajtó csapattársát.Hamilton a 42. körben beérte Verstappent az élen, de megelőzni nem tudta, azonban egy körrel később a holland pilóta kihajtott a boxba kereket cserélni.Tíz körrel a leintés előtt így Hamilton vezetett, mögötte Bottas és Vettel száguldott.A hajrában az élmezőnyben haladók már nem hibáztak, Hamilton győzött, ezzel tovább növelte az előnyét a vb-pontversenyben.A vb jövő hétvégén Szuzukában, a Japán Nagydíjjal folytatódik.A vasárnapi Forma-1-es Orosz Nagydíj végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása (a formula1.com alapján):1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:27:32.054 óra2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 2.545 másodperc hátrány3. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 7.487 mp h.4. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 16.543 mp h.5. Max Verstappen (holland, Red Bull) 31.016 mp h.6. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull) 1:20.451 perc h.7. Charles Leclerc (monacói, Sauber) 1:38.390 p h.8. Kevin Magnussen (dán, Haas) 1 kör h.9. Esteban Ocon (francia, Force India) 1 kör h.10. Sergio Perez (mexikói, Force India) 1 kör h.pole pozíció: Bottaspilóták:1. Hamilton 306 pont2. Vettel 2563. Bottas 1894. Räikkönen 1865. Verstappen 1586. Ricciardo 1347. Magnussen 538. Nico Hülkenberg (német, Renault) 539. Fernando Alonso (spanyol, McLaren) 5010. Perez 4711. Ocon 4712. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Renault) 3813. Pierre Gasly (francia, Toro Rosso) 2814. Romain Grosjean (francia, Haas) 2715. Leclerc 2116. Stoffel Vandoorne (belga, McLaren) 817. Lance Stroll (kanadai, Williams) 618. Marcus Ericsson (svéd, Sauber) 619. Brendon Hartley (új-zélandi, Toro Rosso) 220. Szergej Szirotkin (orosz, Williams) 11. Mercedes 495 pont2. Ferrari 4423. Red Bull 2924. Renault 915. Haas 806. McLaren 587. Force India 358. Toro Rosso 309. Sauber 2710. Williams 7