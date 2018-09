Halásziban az ovisok is fociznak

A felnőttcsapat jelenleg a megyei másodosztályban a hetedik helyen áll.

Reisinger Zsolt azt mutatja, hol bővítik majd az öltözők épületét.

„Nem sokan mondhatják el magukról, hogy semmilyen formában nem fizetnek a játékosoknak és szinte csak helyiek játszanak a csapatukban, nálunk ez így van, ezért is alakulhatott ki egy igazán kiváló baráti közösség – kezdi Reisinger Zsolt, a halászi klub szakosztályvezetője. – A létesítményünk úgy gondolom, jobb, mint általában ebben az osztályban megszokott. A világítással ellátott centerpályán kívül egy hatvanszor negyven méteres edzőpályánk és egy hússzor negyven méteres műfüves játékterünk is van, és hamarosan megújul az öltözőnk is."Kell is a hely, a pálya, hiszen Halásziban összesen nyolc korosztály edz és futballozik.„Az óvodásoktól kezdve az öregfiúkig vannak csapataink. Az U7-es, U9-es, U11-es és U13-as gyerekeink a Bozsik-programban versenyeznek. Volt már rá példa, hogy kölcsönjátékosokkal mi segítettünk ki egy-két másik egyesületet. Az U16-os, U19-es, a felnőtt- és öregfiúkcsapataink az MLSZ által szervezett bajnokságok résztvevői. Kuriózum, hogy hetente egyszer-kétszer óvodásokat is fogadunk, s tartunk foglalkozást a helyi gyerekeknek. Nyilván jobb lenne, ha még kétszer ennyi fiatallal foglalkozhatnánk, de összességében nem panaszkodhatunk, nálunk nincs gond az utánpótlás létszámával" – tette hozzá a szakosztályvezető, aki kitért a felnőttegyüttes szereplésére is.„Általában száz-százötvenen kíváncsiak a hazai mérkőzéseinkre, igaz, a szomszédvári rangadókon nem ritka a háromszáz szurkoló sem. Idegenbe nagyjóból harmincan-negyvenen szokták elkísérni az együttest. Egyszer, 2002-ben szerepeltünk már a megyei első osztályban, de gyorsan ki is estünk, a realitás számunkra a megyei másodosztály. Büszkék vagyunk a csapatunkra, amely ahogy említettem: egy igazán összetartó, baráti társaság, amelynek elsősorban a sport, a futball szeretete fontos. Kimondott célunk nincs, de ha ezzel a társasággal valamikor feljutnánk, szívesen kipróbálnánk magunkat újra a magasabb osztályban"– mondta Reisinger Zsolt.A halászi sportegyesület elnöke, Tonomár Róbert a létesítményfejlesztésekről is beszélt: „Halászinak 1926 óta van csapata, én másodszor vagyok elnök. A vesszőparipám, hogy helyiek alkossák az egyesületet. Tavaly adtuk át a műfüves pályánkat, idén elkezdtük felújítani az öltözőt. A két új épületben egy raktár és egy közösségi tér is helyet kap, a tetőtér pedig össze lesz kötve a korábbi épülettel. A beruházás hetvenmillió forintba kerül, amelynek önrészét az önkormányzatunk állja, a továbbiakat Halászihoz kötődő vállalkozók segítségével taotámogatásból teremtjük elő. Az egyesületünkben mintegy százan versenyszerűen futballoznak, de a labdarúgó- mellett karate-, túrakerékpár- és tekeszakosztály is rendelkezésére áll a sportolni vágyóknak. A Duna közelsége miatt tervezzük egy vízi szakosztály életre keltését is" – tette hozzá befejezésül Tonomár Róbert.