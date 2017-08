Hajrágóllal elhozta a három pontot Mezőkövesdről a címvédő

A címvédő Budapest Honvéd a hajrában szerzett góllal 2-1-re nyert a Mezőkövesd otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójának szombati játéknapján, s így továbbra is veretlenül vezeti a tabellát.



OTP Bank Liga, 6. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 1-2 (0-1)



Mezőkövesdi Városi Stadion, 3215 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Baracskai (72.), illetve Baráth (22.), Kabangu (94.)

sárga lap: Veselinovic (88.), illetve Lovric (30.), Danilo (78.)



Mezőkövesd Zsóry FC:



Tujvel - Farkas, Hudák, Pillár, Szalai - Tóth B. (Veselinovic, 49.), Keita, Vadnai (Baracskai, 59.), Cseri - Strestík, Koszta (Fótyik, 83.)



Budapest Honvéd:



Gróf - Latifu (Deák, 64.), Lovric, Laczkó (Kabangu, 71.), Bobál D., Baráth - Nagy G., Kamber, Herjeczki - Danilo, Lanzafame



A hazaiak kezdték aktívabban a mérkőzést, de negyedóra elteltével átvette az irányítást a bajnokcsapat, amely egy szögletet követően meg is szerezte a vezetést. A folytatásban is a fővárosiak voltak veszélyesebbek, de a mezőkövesdieknek is akadt egy-két helyzete.



A második félidő Honvéd-rohamokkal kezdődött, Tujvelnek többször is védenie kellett. A házigazdák eleinte kontrákkal próbálkoztak, majd fokozatosan egyre többet birtokolták a labdát, s egy szép támadás végén sikerült egyenlíteniük a csereként beállt Baracskai fejesgóljával. A hajrában a Honvéd tett többet a győzelemért, előbb kapufáig jutott, majd végül Kabangu révén a három pontot érő gólt is sikerült megszereznie.