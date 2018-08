Hajrá MKC! Kisvárdán kezdi az idényt a Mosonmagyaróvár

Az NB I-be frissen feljutó Eu-Fire Mosonmagyaróvár Kisvárdán kezdi a bajnokságot. Bognár Róbert csapata eredményes felkészülésen van túl. Az új igazolásoknak sikerült beilleszkedniük, akik úgy tűnik valódi erősítést jelentenek az MKC-nak. Sara Vukcevic, Zana Maric, Lucia Gubiková és Irene Fanton is tapasztalt játékosnak számít a nemzetközi mezőnyben. A vasárnapi mérkőzésre már egy nappal korábban, szombaton elutazik a csapat. A Kisvárda teljesen kicserélődött kerettel vág neki az új szezonnak. Vlatko Djonovics együtteséből 11 játékos távozott, 13 pedig érkezett, köztük 11 légiós.



"Most már csak az apróságokon igyekszünk csiszolni. Pénteken délután videóztunk, és próbáltuk még azokat a taktikai elemeket finomítani, amiket Kisvárdán szeretnénk alkalmazni. Nagy hangsúlyt fektetünk a frissítésre és a pszichikai felkészítésre is. El kell hinnünk, hogy van keresnivalónk idegenben, még egy olyan erős csapat ellen is, mint a Kisvárda. Bízunk abban, hogy összeszokottabb a csapatunk, mint az átalakult hazaiaknak. Ez akár döntő tényező is lehet egy kiélezett bajnoki mérkőzésen.



Nagy segítségünkre lesz, hogy már szombaton elutazunk, így lesz lehetőségünk egy edzésre és egy átmozgatásra is mérkőzés helyszínén. Nyugodtabban és frissebben, felkészültebben tudunk majd pályára lépni, ami megnyugtató ilyen távolság esetén. A csapatunk teljes kerete elutazik az első bajnoki mérkőzésünkre, amit így a csapat-összetartás szempontjából is ki akarunk használni. Nagy valószínűséggel minden játékosunk hadra fogható lesz. Gyimesi Kitti sérülése is szépen javul, várhatóan ő is ott lehet a pályán" – mondta Bognár Róbert, az Eu-Fire Mosonmagyaróvár vezetőedzője.