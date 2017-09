Gyurta Dániel: jó esélye lett volna Budapestnek a 2024-es olimpiára

A versenyző erről azok után nyilatkozott az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában, hogy a sportolói bizottság tagjaként részt vett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) limai kongresszusán, ahol meghozták a döntést a 2024-es és 2028-as olimpia helyszínéről. 2024-ben Párizs, 2028-ban pedig Los Angeles rendezhet nyári olimpiát.



Elmondása szerint kicsit "savanyú szájízzel" nézték végig Párizs és Los Angeles prezentációját, mert Budapest is ott lehetett volna a kandidálók között. Az, hogy Budapest visszalépett, megkönnyítette a döntéshozatalt, szerinte a franciák és az amerikaiak hálásak lehetnek a magyaroknak ezért.



Hozzátette: Párizs nagyon erős pályázatot készített és sportdiplomáciai lobbiban is jó volt, de nem lett volna ilyen egyértelmű a döntés, ha Budapest is bent marad a pályázók között.