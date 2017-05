Győztünk, de a Veszprém lett a bajnok: MOL-Pick Szeged-Veszprém 30-27

Gabert keményen fogták, most is erre számíthat.

Férfi kézilabda NB I, bajnoki döntő, visszavágó. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 4000 néző. Vezette: Herczeg, Südi.Sego - Pedro, Buntic 4, Skube, Gaber, Bodó 6, Källman 7.T. Petrus 4, Blazevic, Bánhidi 1, Bóka, Obranovic, Balogh 6/3, Sostaric 2.Juan Carlos Pastor.Alilovic - Marguc 1, Sulic 2, Nagy L. 3, Schuch, Terzic, Ugalde 2.Mikler (kapus),Pálmarsson 5, Ilics 2, Nilsson 2, Lékai 4, Blagotinsek 1, Gajic 4/3, Iváncsik G. 1, Gulyás.Javier Sabaté.6, ill. 8 perc.4/3, ill. 3/3.NYILATKOZATOK- Gratulálok a Veszprémnek a magyar bajnoki címhez. Gratulálok a szurkolóinknak is, rengeteget segítettek az egész szezonban, ma belehajszoltak minket egy háromgólos győzelembe. Egy klub akkor nagy és komoly, ha rengeteg szurkolója és támogatója van. Ez évről évre nő Szegeden, remélem még tovább fog. Gratulálok a játékosaimnak a mai teljesítményükhöz, mert sok sérültünk van. Balogh is játszott, pedig már két hete nem edzett. Blazevic is csak 50%-os szinten van. Nem adtuk fel soha, sajnos a döntőt Veszprémben veszítettük el. A mai meccsen sok gólt lőttünk, egy ilyen csapatot csak akkor lehet legyőzni, ha lősz legalább 30 gólt. Viszont az a baj, hogy a kapott 27 nagyon sok. A szezon elején, amikor 12 játékost kezdtünk beépíteni, nem sokan hitték el, hogy felvehetjük bárkivel a versenyt. Ötven meccset játszottunk. Mindegyik meccsen győzelmi esélyeink voltak, de ez nem elég. Előre kell lépni a csapatnak, de az nagyon nehéz, mert ez nagy lépcső. Tovább dolgozunk, folytatjuk. Jobb játékosokat kell hoznunk, vagy a mostaniakat gyorsabban megtanítani, hogy fejlődjenek. Az összes időt arra szánjuk, hogy sokkal jobbak legyünk. De gyorsabbnak kell lennünk a fejlődésben. Nehéz nyerni, mert szupercsapatok ellen játszunk. A Veszprém sorozatban negyedszer jutott be a BL Final Fourba. Van hat kiemelkedő együttes Európában, aztán jönnek a németek és mi. Sok szerencsét kívánok a Veszprémnek a kölni négyes döntőben. Úgy gondolom nyitott a győztes kérdése, bárki megnyerheti majd. Nekünk továbbra is marad a munka. Nehezen jutottunk el a BL-ben addig, ameddig, nem szabad elhinnünk, hogy ez a maximum, amit nyújtottunk. Köszönjük az újságíróknak a munkájukat, hogy segítették a MOL-Pick Szegedet az egész idényben- Nagyon nehéz feldolgozni az újabb második helyet. Ez a tizedik ezüstérmem. Gratulálok a Veszprémnek, és a csapatomnak is. Nem sikerült a bravúr, de nagyon jó meccset játszottunk, erre lehet építkezni. Az első mérkőzés második félidejében ment el a bajnoki döntő. Összességében jól játszottunk. Kis lépés hiányzik a Veszprém legyőzéséhez, de még nem tudtuk megtenni, de most voltunk hozzá a legközelebb. Érezzük, hogy közel vagyunk, emiatt a legfájóbbak ezek a második helyek. Köszönöm az összes szurkolónak és támogatónak, hogy a nehéz helyzetekben is mellettünk álltak. Sok sikert kívánok a Veszprémnek Kölnben.- Gratulálok a csapatomnak ehhez az óriási sikerhez. Gratulálok a Szegednek is a győzelemhez, az elmúlt négy szezonban rengeteget fejlődtek. Sok jó játékosuk van, jó edzőjük, a Veszprémnek egyre nehezebb győzni ellenük. Hamarosan sikerülni fog a siker a Szegednek, mert jól játszanak. A kulcs az első mérkőzés volt, ott nagyon jó eredményt értünk el azzal a hatgólos sikerünkkel. Elégedett vagyok a szezonnal, megnyertük a bajnokságot és a kupát, ott vagyunk a Bajnokok Ligája négyes döntőjében is. Sajnálom, hogy Gulyás Péter otthon az utolsó meccsén nem tudott pályára lépni, de ilyen a sport. Ma viszont már kapott lehetőséget.Két meccsünk van hátra, hajrá Veszprém, hajrá Szeged, hajrá magyar kézilabda.- 17 éve játszok Veszprémben. Idén a legjobb Szegedet győztük le. A 2007-es bajnokot is ideértve. Persze, mi is fejlődtünk. Összeszedettek voltunk a bajnoki döntőben. Tartottam a mai meccstől, mert esett az eső, ez sose jó előjel. Nagyon komoly hangulat volt ma a csarnokban, utoljára 2007-ben volt ilyen. Nagyon boldog vagyok itt játszhattam tizenhét évet Veszprémben, köszönöm aki nekem szurkolt.VÉGEHáromgólos szegedi győzelem. A hazai szurkolók az elmaradt bajnoki cím ellenére vastapssal ünneplik a szegedi csapatot.Nilsson lőhet tisztán beállóból, fölé pattintja. Bodó, 30-27.Nilsson fordul be az emberek között, Sego véd. Skube hétméteresét fogja Alilovic, majd Petrus kipattanóját is.Bánhidi Bence harcol ki hétméterest. Alilovic kiüti Balogh lövését. Időt kér a Veszprém.Ugalde labdát szerez. Passzív a Veszprém, eladják.Pálmarsson tarthatatlan továbbra is, 29-27.labdát szerzünk, Källman bevágja! 29-26.Ilics ellépi. Källman a szélről, 28-26.Ilics cselez. Szabaddobás. Gaber fogja az oldalát, le kell cserélni. Lékai becselezi magát, 26-26. Bodó válaszol, 27-26.Pálmarsson a ficakba, 26-25. Bánhidi ellen fújnak a bírók, jogosan.Balogh, 26-24.ziccert ront a Szeged.Bodó bevágja 25-24.Lékai ütemtelenül, 23-23. Jön a Veszprém, belemenés. Bánhidi, 24-23. Eladjuk, Blagotinsek végigviszi, 24-24.Skube a kezek alatt, Mikler várta.jól védekezik a Szeged, bár az idő múlása a vendégeknek kedvez. Lékait blokkoljuk!Azonnal időt kér Sabaté. Pastor Gabernak mutatja hogyan kell védekeznie.egészen a szaggatott vonalig kinyitja a falat a Szeged. Kastelic másodszor! Balogh bedobja, csak ő tudja hogyan, 23-22.Balogh talpról kíméletlenül bevágja, 21-22. Pálmarsson erőből, Kastelic! Källman a szélről egyenlít, 22-22.Pálmarsson előtt nyílik szét a fal, 20-22. Pastor másodszor kéri ki az idejét.Sulic, 20-21. Balogh góljába belefújnak a játékvezetők, jöhet a Veszprém.Sostaric a beállóból, 20-20.Sulic egyenlít, 19-19. Gajic gyors gólja 19-20. Kastelic váltja Segót a szegedi kapuban.Skube kap két percet. Sem ő, sem Marko Krivokapics nem érti, utóbbi reklamálásért sárgát kap. Bodó elhalássza a labdát, Källman végigiviszi, 19-18.Bánhidi újabb büntetőt harcol ki, Balogh hibátlan 18-18.Bodó távolról, Mikler. Källman fogja meg Sulicot, hetes. Kastelic érkezik, Gajic belövi 17-18.Skube labdát lop.Balogh harcol ki hétméterest, belövi, 17-17.Nagy 9 méterről, 16-16. Bánhidi befordul, szinte már aszélről, fölé. Lékai betörésből, 16-17.Bodó adja kínaira Sostaricnak, 16-15.a Veszprém kezdte a második félidőt, Iváncsik a szélről pókhálózik, 15-15.FÉLIDŐNilsson nagy labdát kapott, belövi 15-14. Pastor is időt kér. 19 másodperc van hátra az első félidőből. Obranovic ugrik fel, nem talál kaput... Időn túli szabaddobás, Buntic elhajol a fal mellett, de Mikler figyelt. FÉLIDŐUgalde, 14-13.Bánhidi Bence hétméterest harcol ki, Schuch Timuzsint állítják ki két percre. Balogh belövi! 15-13.Bodó gyönyörűen megy be a falba, 14-12. Időt kér a veszprémiek vezetőedzője, Javier Sabaté.Bodó-kapufa, Miklerről bepattan, 13-11. Petrus kiáll két percre. Gajic hétméteresből, 13-12.Bodó első góljával 12-10. Pálmarsson tarthatatlan, 12-11.Lékai emberhátrányban lő, Sego kitornázza.Buntic-gól, Nagy László kiáll két percre. 10-9. Lékai megveri Källmant, 10-10. Petrus bepattintja Mikler alatt, 11-10.Obranovic a pályán. El is lépi... Pálmarsson egyértelműen belmegy Petrusba.Sego nagyot véd, de belefújnak a sporik, hetes. Gajic belövi, 9-9.Bodó lövésébe beleérnek, jöhet a Szeged. Buntic okosan, 9-8.Nilsson két emberrel a nyakán, 8-8.elszórja a labdát a veszprém, Sego rosszul indít. Sego véd!Källman szalad át a hatoson belül, észreveszik a bírók.Blagotinsek beállóból, Sego véd! Buntic kiszorított szögből, 8-6. Pálmarsson válaszol gyorsan, 8-7.Källmant állítják ki a játékvezetők.Buntic ugrik fel, Alilovic.elveszett labdát szednek össze, Nagy, 7-6.Bodó törne kapura, Sulic lerántja, két percet kap a veszprémi. Källman már harmadszor a szélről, 7-5.Ilicset blokkoljuk. Pálmarsson, 6-5.Buntic szép passza után Källman a szélről, 6-4. Pálmarsson lövését védi Sego, eladjuk a labdát.Ugalde a szélről, 5-4.Buntic elcunderezi Alilovic mellett, 5-3.Skube labdát szerez, Petrus rohan és rendezetlen fallal szemben újabb gólt szerez 4-2. Ilics átlövésből, 4-3.Sego!Petrus belemegy.Petrus labdát lop és az üres kapuba talál! 3-2.Ilics távolról, 1-2. Marguc kap kétperces kiállítást. Petrus fenn támadásban, 10 méterről bevágja 2-2.Källman nagy szögből, 1-1.Sulic elől gaber üti el a labdát, aztán Nagy valahogy bekotorja, 0-1.Bodó passzából Gaber fordul be, Alilovic kirúgja. Újra mi jövünk, Bodó lő, beleblokkolnak, Alilovic még beleér.mi kezdjük a meccset igazi meccshangulat közepette.a magyar himnuszt követően kezdődhet a mérkőzés!már másodszor talpon a csarnok! Érkeznek a szegediek a pályára.kezdődik a bemutatás, először a veszprémiek érkeznek a küzdőtérre.nem áll könnyű feladat előtt a MOL-Pick Szeged, hogy bajnok legyen, de a szurkolókon biztos nem fog múlni semmi.már szinte megtelt a csarnok! Talpon mindenki! 2007. május 23-án szinte napra pontosan tíz éve ünnepelhetett utoljára bajnoki címet a Pick Szeged! Őket, a csapat tagjait köszöntik a szurkolók.a veszprémi keret még egyelőre nem tartalmaz változást a szombati meccshez képest. Sabaté edző azonban ismét 15 játékost írt be eddig a jegyzőkönyvbe, a maradék egy helyre Ancsin Gábor, Chema Rodríguez és Gulyás Péter pályázik.a veszprémi találkozóhoz képest egy helyen változik a szegedi keret ma. Az ujjtörést szenvedett José Manuel Sierra az orvosok javaslata és véleménye alapján nem lesz ott a pályán, helyette a szlovén vb-3. Urh Kastelic lesz Marin Sego társa.a csapatok már a pályán melegítenek. A szegedi B-közép már szinte teljes létszámban a helyén és hangol. A veszprémi szektor még foghíjas, de az is megtelik majd 250 szimpatizánssal.üdvözöljük minden kedves olvasónkat az újszegedi sportcsarnokból. Hatgólos hátrányból kezdi a bajnoki döntő visszavágóját a MOL-Pick Szeged a Veszprém ellen 18 órától.Korábban:Hétfő este közel 40 szegedi szurkoló lepte meg az edzés végén a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatát. A csapat éppen a szokásos eligazításon vett részt, amikor a kék hívek hatalmas „MOL-Pick Szeged!" kiállítással lépkedtek feléjük.Minden játékos névre szóló levelet kapott – ezt a grafikában olvashatják –, majd ezt előbb magyarul és angolul is felolvasták nekik.Barátsággal érkeztek, biztató szavakat írtak, ami alaposan meglepte a fiúkat és a szakmai stábot is. Talán az a kép jól mutatja, hogy milyen hatással volt a játékosokra ez a szurkolói akció, hogy Balogh Zsolt, miközben az autójához tartott, a levelet kézben vitte magával.

Kellett is ez a motiváció, hiszen a bajnoki döntő első meccsén hatgólos (23–17) vereséget szenvedett a Szeged a Veszprém otthonában. Komoly hátrányba került, de egy profi sportoló sohasem adhatja fel, így ma 18 órakor a szegedi visszavágón minden játékosnak nagyon oda kell tennie magát.José Manuel Sierra ujja eltört, de a bomba formában védő spanyol kapus vállalja a játékot. Ez nagyon nagy sportemberi magatartás, ami újabb lökést adhat a társaknak. Rossz hír, hogy Szergej Gorbok térdsérülése nem javult, így kicsi az esély a játékára. Szerencsére a többiek rendben, így azok, akik játszottak Veszprémben, alkotják a keretet.Telt ház lesz, minden jegy elkelt, a meccs előtt a szegedi klub köszönti majd a 10 éve bajnoki címet szerzett csapat tagjait, ami szintén kellő hangulatot teremt majd.

A mérkőzést újból Herczeg Péter és Südi Péter vezeti, így a döntő mindenképpen jó kezekben van.Hat gól komoly hátrány, a Veszprém biztos, hogy nem kapkod majd, kizárólag akkor lehet esélye a Picknek, ha precízen és pontosan támad. A védekezésre az első meccsen sem lehetett panasz, hiszen csak 23 gólt dobott a Veszprém. Bajusz Sándor is kiemelte, hogy most nem elég egy-két jó teljesítmény, hanem nagyon sok kell.Lesz-e csoda? Ez ma este 19.30 körül kiderül.A találkozót az M4 Sport TV élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be róla.