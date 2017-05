Győzött az ETO a Gyirmót II. ellen - fotók

A mérkőzést itt követheti élőben:

Szombaton írtuk

Nyert az Érd a III. Kerület otthonában. Tárkányi Gergő hajrában szerzett góljával 1–0-ra nyert az Érdi VSE a III. kerületi TVE vendégeként az NB III Nyugati csoportjának 31. fordulójában.



Előzetes

Elképzelhető, hogy bajnoki címet ünnepelhet az ETO a vasárnapi matinét követően – 11 órakor kezdődik a meccs az Alcufer Stadionban –, amennyiben legyőzi a Gyirmót II-t."Ha az Érd szombaton nem győz a III. Kerület otthonában, mi pedig Gyirmóton megszerezzük a három pontot, akkor már ezen a hétvégén bajnokok leszünk – fejtegeti Soós Imre, az ETO sportigazgatója. – Utána három forduló lesz még hátra és pontazonosság esetén a több győzelem dönt, ebben pedig az Érd akkor sem tudna behozni bennünket, ha az ETO minden hátralévő meccsét elveszítené. Ilyenre persze nem is gondolunk. Gyirmóton zsinórban tizenhatodszor is nyerni akarunk és azt hiszem, egy ilyen sorozatra bármelyik csapat bárhol büszke lehetne. Játékosainkban egészséges becsvágy van, mint minden olyan sportolóban, akit valaha legyőztek, azért hogy visszavágjon. Sokkal inkább az lebeg a szemünk előtt, hogy a bajnokságból hátralévő mérkőzéseket szintén meg tudjuk nyerni és egy remek sorozat végén ünnepelhessünk bajnoki címet."Az ETO-ban nevelkedő, jelenleg Gyirmóton futballozó Farkas Zoltán azonban abban hisz, ezúttal is legyőzik a zöld-fehéreket."Számomra különös, furcsa érzés a volt klubom csapata ellen pályára lépni. Főleg úgy, hogy nagyon sokat köszönhetek az ETO-nak. Bár Gyirmóton mutatkozhattam be az élvonalban, a zöld-fehéreknél lettem korosztályos válogatott labdarúgó, s kaptam Fehér Miklós-díjat. Sokat köszönhetek az ETO-nak, de a pályán ebből semmi sem látszódhat, szeretnénk ismét legyőzni a városi riválisunkat. A héten sokat gyakoroltunk, s voltak biztató jelek. Igazi ki-ki meccset, presztízsrangadót várok" – nyilatkozta az idényben eddig öt gólig jutó csatár, aki szeretne az ősztől másodosztályú csapat meghatározó tagja lenni.Beliczky Gergő épp a kék-sárgáktól igazolt a Győri ETO-ba, s kilenc eddigi találatából egyet még az NB III-as Gyirmótban szerzett.„Valóban mindkét csapatban a kapuba találtam, de a sorsom úgy alakult, hogy most a zöld-fehérek sikereiért küzdök – kezdte a gólerős támadó. – Nagyszerű formában szerepelünk, régóta nem veszítettünk pontot a bajnokságban. Bízom benne, most vasárnap sem fogunk, s remélhetőleg már bajnoki címet is ünnepelhetünk a lefújást követően. Nyilván kicsit furcsa lesz ismét Gyirmóton, az előző klubom ellen pályára lépni, de a labdarúgásban akadnak ilyen furcsaságok. Ráadásul remélem, ősztől már a magasabb osztályban, az NB II-ben is megtehetem ezt" – tette hozzá Beliczky Gergő.