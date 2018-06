Győzelemmel búcsúzott Peru

Ausztráliának még volt esélye a továbbjutásra, ám ehhez a mellett, hogy legyőzzék Perut, arra is szükség volt, hogy a dánok kikapjanak a franciáktól. Ehhez képest mégis Peru volt aktívabb, sőt, bő negyed órát követően Guerrero remek keresztlabdáját kapásból lőtte a jobb alsó sarokba Carillo, így vezetést szerzett Perunak. Rogic volt a legveszélyesebb az ausztrálok közül, volt, hogy ő maga játszott át több védőt, de pazar labdákat osztogatott, viszont befejezni egyik akciót sem tudta Bert van Marwijk együttese. A szünet után a szerencse is Peruval volt: Cuevas indítása megpattant, majd a peruiak rutinos gólvágójának lövése szintén irányt változtatott az ausztrál védőn, így kötött ki a kapuban. Negyven perc még hátra volt, de Ausztrália nem tudott olyan dominanciát kialakítani, amivel szépíthetett volna - így végül Perunak sikerült a szép búcsú, Ausztrália pedig csoportutolsóként utazhat haza.Szocsi, Fist Stadion, 44 073 néző. Vezette: Karaszjov (orosz).Ausztrália: Ryan – Risdon, Sainsbury, Milligan, Behich – Jedinak, Mooy – Leckie, Rogic (Irvine, 72.), Kruse (Arzani, 58.) – Juric (T. Cahill), 53.). Szövetségi kapitány: Bert van Marwijk.Peru: Gallese – Advíncula, C. Ramos, Santamaría, Trauco – Tapia (Hurtado, 63.), Yotún (Aquino, a szünetben) – Carrillo (Cartagena, 79.), Cueva, Flores – P. Guerrero. Szövetségi kapitány: Ricardo Gareca.Gólszerző: Carrillo (18.), P. Guerrero (50.)Sárga lap: Arzani (60.), Jedinak (10.), Rogic (66.), Milligan (88.), ill. Yotún (45.), Hurtado (79.)