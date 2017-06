Győzelemmel búcsúzott a válogatottól Fazekas Nándor és Javier Sabaté

A magyar férfi kézilabda-válogatott - Javier Sabaté szövetségi kapitány utolsó mérkőzésén - 35-30-ra legyőzte Hollandiát az Európa-bajnoki selejtezősorozat utolsó, vasárnapi játéknapján.



Az már a mérkőzés előtt biztos volt, hogy a magyar együttes az olimpiai bajnok Dánia mögött a második helyen végez csoportjában, így ott lesz a januári, horvátországi Európa-bajnokságon.



Eredmény,

férfi Eb-selejtező, 1. csoport, 6. (utolsó) forduló:

Magyarország-Hollandia 35-30 (16-13)



A magyar gólszerzők: Győri 10, Bánhidi 6, Iváncsik T., Juhász Á., Lékai, Vilovski, Bodó 3-3, Ancsin, Nagy L., Tóth A., Szita 1-1



A találkozóra elővételben minden jegy elkelt, így méltó körülmények között, remek hangulatban búcsúzhatott el a válogatottól a kapus Fazekas Nándor, valamint Javier Sabaté szövetségi kapitány, aki 21. alkalommal, egyben utoljára irányította a csapatot.



Meglátszott a tétnélküliség a meccsen, mert bár mindkét együttes igyekezett, a kivitelezésbe többször hiba csúszott támadásban és védekezésben is. Az első felvonásban a magyaroknak voltak kimondottan jó időszakaik, ugyanakkor három büntetőt és több helyzetet is elhibáztak, valamint a védekezésük is vegyes képet mutatott. A szünetben mégis magabiztosan vezettek három találattal a házigazdák.



A találkozó szünetében a magyar szövetség elbúcsúztatta a pályafutását befejező Gulyás Pétert, aki 111 alkalommal szerepelt a válogatottban.



A második félidőben eleinte még nagyobb fölényben kézilabdáztak a vendéglátók, akiknél a fiatal játékosok sok lehetőséget kaptak. Közülük a Balatonfüredről idén nyáron Veszprémbe igazoló Győri Mátyás szerezte a legtöbb gólt, tízszer talált be.



A hollandok a hajrában felzárkóztak, de a magyar siker nem forgott veszélyben.

Javier Sabaté 13 győzelemmel, egy döntetlennel és hét vereséggel zárt a magyar válogatott szövetségi kapitányaként. Irányításával a csapat kijutott a januári franciaországi világbajnokságra - amelyen negyeddöntős volt -, illetve a jövő évi horvátországi kontinenstornára.

Az Európa-bajnokság csoportbeosztását pénteken Zágrábban készítik el.



további eredmény:

Dánia-Lettország 33-16 (14-5)



A csoport végeredménye:

1. Dánia 11 pont,

2. Magyarország 9,

3. Hollandia 4,

4. Lettország 0



A csoportok első két helyezettje, valamint a hét csoport legjobb harmadikja jutott ki az Európa-bajnokságra.