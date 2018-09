Győzelem a túlélés után

A két napos rendezvény során, szombaton, az előfutamokon már látszott, hogy a fiúk nagyon jó formában vannak, mert mindketten jó időket autóztak. Ennek köszönhető, vasárnap a döntőben a mezőny elejéről rajtoltak. Az első körben egyik versenyzőtársuk technikai hiba miatt megállt a pályán, majd egy baleset is történt, így újra indították a futamot. A vétkes versenyzőt kizárták, így négyen kezdték ismét a döntő hat körének teljesítését.A csapat egyik pilótája, Gergely Róbert szerint minden futamon a lehető legjobb teljesítményt kell hozni, ezért most is az volt a terv, hogy az élmezőnyben végezzen.- Eddig rally versenyeken indultam, ez a harmadik futam a rallycross-ban. Más kihívásokat jelent számomra, még sokat kell tanulnom, de úgy érzem, magasra tettem a mércét, amikor legutóbb, Nyírádon harmadik lettem. Most itt a Kakucs Ringen izgatottan vártam a döntőt, ahol a második helyen értem célba. Igyekszem ezt a teljesítményt hozni minden versenyen.Kalibach Gergely szintén a lehető legjobb eredményre törekszik. Most az elődöntők alatt sikerült olyan időt kihoznia magából, amivel a döntőben a rajtrács második sorából indult.- Az első rajt számomra is izgalmasan alakult. A kezdeti felfokozott hangulat után, a második rajtnál jól jöttem el, és már a pálya elején átvettem a vezetést, így én voltam az, akit elsőként intettek le a kockás zászlóval. Úgy érzem, hogy jól mentünk ezen a hétvégén és csapatnak köszönhetően az autóink is bírták a folyamatos terhelést.Gergely József a fiúk csapatfőnöke ezúttal is méltán büszke a sikerekre. A dobogó legfelső fokán és a második helyen állni nagyon szép teljesítmény.- Mindkettőjükért izgulunk azokban a percekben, amíg a pályán vannak. Gergely is és Robi is szép teljesítményt nyújtott ebben a két napban. Gergely így eséllyel indul majd az idei szezon utolsó versenyért az éves bajnoki pontokért, Robi pedig ismét egy jó helyezésért, mivel Ő a magyar bajnokság valamennyi fordulóján nem tudott részt venni.Az idei bajnokság utolsó fordulója október 6-7-én Máriapócson lesz.