Gyors északi vezetés, a videóbíró után ausztrál egyenlítés 11-esből: Dánia-Ausztrália 1-1 (élő)

World Cup Goals on Twitter GOAL!!!! CHRISTIAN ERIKSEN!! WHAT A GOAL! BRILLIANT FINISH! #WorldCup⁠⁠ #DEN⁠⁠ #AUS⁠⁠ #DENAUS https://t.co/CVVy17FKQi

C csoport, 2. forduló, Szamara, játékvezető: Mohammed Abdulla Mohamed (egyesült arab emírségekbeli)Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjaer, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen - Lasse Schöne, Thomas Delaney - Yussuf Yurary Poulsen, Christian Eriksen, Pione Sisto - Nicolai JörgensenMathew Ryan - Josh Risdon, Trent Sainsbury, Mark Milligan, Aziz Behich - Mile Jedinak, Aaron Mooy - Matthew Leckie, Tom Rogic, Robbie Kruse - Jamie MacLarenEriksen (7'), Jedinak (38')Poulsen (37'): Leckie indítana egy támadást, de aztán egyedül cselezget, végül lefújja a bíró.2 perc a hosszabbítás.Sainsbury tűnik el a tizenhatoson belül, Dalsgaard segített neki, de nem videózzák újra.Eriksen lövi be élesen a jobb oldalról a labdát a kapu elé, Ryan vetődik ki, mert a lepattanó Sainsbury lábát éri, majdnem öngól.Ausztrál 11-es! Poulsen még sárgát is kap! Ráadásul mivel ez már a második, a franciák ellen nem játszhat majd.Leckie fejel megint a tömegben, a lepattanó lövés után kezezést reklamálnak az ausztrálok. Videóbíró jön!Eljutottak a dán kapuig az ausztrálok, Kruse lőne egész közelről, de belelépnek a lövésbe. Mooy ismételne, de nem jó.: Behich veszélyes egy pillanatra, de mindent kifejelnek a dánok.: Rogic jó 20 méterről, de a lapos lövés elzúg a kapu mellett.: Sisto távolról nagy erővel, Ryan öleli magához a labdát.Ugyanaz az a helyzet, mint egy perce, megint Kruse-ról megy ki.Kruse kapná a bal kapufánál, ez veszélyes, de Christensen kikíséri a labdát.: Érik a második dán gól, de azon se lepődnénk meg, ha még az első félidőben kiegyenlítene Ausztrália, bár a dánok igencsak terelik őket vissza a térfelükre.Újabb ausztrál szöglet, de kirúgják a dán védők.: Leckie fejel a szöglet után, fölé.: Nyomnak a dánok, gyors gólra apellálnak.Kjaer elől fejelik ki szögletre, utána tisztáznak az ausztrálok.: A dánok kezdik a találkozót, gyorsan szabadrúgást is kapnak, Dalsgaard kerül a földre.- Szólnak a himnuszok, rövidesen kezdődik a találkozó. Ebéd utáni sziesztázáshoz reméljük pont jól jön ez a találkozó. Mindkét csapat az idegenbeli mezében játszik.A barátságos fellépéseken Dánia kétszer, Ausztrália egyszer nyert. Az európai válogatott még soha nem kapott ki a vb-n a csoportkör második fordulójában - két-két győzelem és döntetlen a mérlege -, az ausztrál viszont még nem nyert, egy döntetlen mellett háromszor kikapott. Az ausztrálok ellen szól még, hogy utóbbi négy vb-meccsüket elveszítették, utóbbi tizenegy vb-találkozójukon gólt kaptak, és európai ellenféllel szemben csak egyszer győztek vb-n, hétszer alulmaradtak.A Dánia-Ausztrália mérkőzést Szamarában rendezik 14 órától, a játékvezető az egyesült arab emírségekbeli Mohammed Abdulla Mohamed lesz. A Franciaország-Peru összecsapást 17 órától Jekatyerinburgban játsszák a spanyol Antonio Miguel Mateu Lahoz bíráskodása mellett.