Győrött nyugszik az MTK válogatott szélsője

Névjegy

Név: Senkey Gyula Kázmér

Született: Perbál, 1901. 08. 16.

Elhalálozott: Jobaháza, 1983. 10. 08.

Válogatottság: 3/1 gól

Élete egy jelentős részét később Győr-Moson-Sopron megyében töltötte és mint nemrégiben kiderült, Győrben egy közös sírban alussza örök álmát.Az utolsó interjúját minden bizonnyal a Kisalföld nevében én kaptam tőle. Az írás 1981. március 13-án jelent meg.A jobaházi szociális otthonban találkoztunk, ahol 1980 óta lakott. Örömmel mesélt róla, hogy a Rákoskeresztúri TE volt az első csapata, majd a Törekvésen át a kor híres együtteséhez, az MTK-hoz került. A csatársorban olyan partnerei voltak, mint a kor legnagyobb magyar futballcsillaga, Orth György, valamint Molnár György, Opata Zoltán és Jeny Rudolf, aki az ötvenes években az ETO edzője is volt.Senkey Gyula bátyja, Imre szintén válogatott labdarúgó, ő hátvéd volt.A jobbszélső háromszor szerepelt a válogatottban. Először 1925 októberében Spanyolország ellen. A harmadik szereplésekor egy góllal járult hozzá a 4–1-es győzelemhez Lengyelország ellen. Többször volt bajnokcsapat tagja, kétszer a Magyar Kupát is megnyerték. Azt mondta, a sikereiben nagy része volt két angol edzőjének, Hogannek és Burgessnek.Már profiként is dolgozott Kispesten az adóhivatalban. Később került a megyénkbe, Pannonhalmára, ahol hatvanéves koráig edzősködött. Úgy fogalmazott: a legtöbb, amit kaphatott, hogy megbecsült alakja volt a sportvilágnak.Jobaházán hunyt el és 1983 óta Győrben nyugszik. A sírhelyét nem váltották újra, ezért napjainkban már a nádorvárosi temető új ravatalozója alatt közös sírban pihennek a földi maradványai.