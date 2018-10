Győriekkel is az elitkörbe

Három sikerkovács: Mocsi Attila, Kiss Tamás és Kovács Krisztián. Fotó: Horváth Péter

A magyar U19-es válogatott több tagja is kötődik Győr-Moson-Sopron megyéhez. Fotó: MLSZ.hu

Kiss Tamás emlékezetes ollózása a szlovének ellen.

A csoportelsőség kiharcolásából öt megyei kötődésű játékos vette ki a részét: Kiss Tamás, Kovács Krisztián, Mocsi Attila, Ásványi Balázs, Majnovics Martin és kerettag volt Zeke Márió is.Kovács Krisztián és Mocsi Attila egy napon született: 2000. május 29-én látták meg a napvilágot és azóta szinte elválaszthatatlanok, mindketten a Győri ETO-nál nevelkedtek. Jóbarátok lettek és sorra járták a korosztályos csapatokat, egészen addig, amíg Mocsi 2017 nyarán a Videotonba nem igazolt.„Másfél éve elváltak az útjaink, de a barátság nem szakadt meg. Győrben, Székesfehérváron és Budapesten is szoktunk találkozni. A szabadidőnkben igyekszünk sokat együtt lenni, és persze a válogatott-összetartások során is mindig egy szobában lakunk. Ilyenkor van lehetőségünk megcsillogtatni a tudásunkat a FIFA nevű focis játékban. Krisszel verhetetlen párost alkotunk, nemcsak a pályán, hanem ebben is" – meséli nevetve Mocsi Attila.A két fiatal alapembere az U19-es válogatottnak, ráadásul egymás mellett játszanak, hiszen Mocsi a védelem közepén, Kovács pedig a jobb szélén szerepel. Mindkettejükkel jó kapcsolatot ápol a Tétről származó Kiss Tamás, aki jelenleg a Puskás Akadémia játékosa. „Ő már félig győri!" – jegyzi meg viccesen Kovács Krisztián.„Öt-hat éve ismerem már őket – mondja Kiss Tamás. – Én is Győrben születtem, igaz, a Haladásnál nevelkedtem. Sok mérkőzést játszottunk egymás ellen, és bár a pályán nincs barátság, azon kívül igen."Kiss csereként szállt be Szlovénia ellen és a 63. percben egy ollózás után agyrázkódást szenvedett. Rövid ápolás után visszatért a pályára és győzelmet érő gólpasszt adott Schön Szabolcsnak. Ezt követően le kellett cserélni és a folytatásban már nem léphetett pályára.„Kicsit fájó volt számomra, hogy nem tudtam a pályán segíteni a csapatot. Kívülről igyekeztem támogatni a társakat, de az mégsem ugyanaz. Persze azért boldog vagyok, hogy sikerült továbbjutnunk, hiszen én is bizonyíthatok majd így az elitkörben."Az U19-esek számára rögös út vezet a 2019-es örményországi Európa-bajnokságra, ahová a rendezőn kívül csak hét válogatott fog kijutni. Igaz, ezt a korosztályt nem kell félteni, hiszen 2017-ben az U17-es EB-n már letette a névjegyét egy 6. hellyel. A Szoboszlai Dominik vezette válogatott most is bizonyított.„Kétszer is hátrányból nyertük meg a meccset, ez mutatja a csapat erejét. Az évek alatt nagyon jó közösség alakult ki. Mennek az ugratások és sokat viccelődünk. Régóta ismerjünk egymást, így nemcsak a pályán, hanem azon kívül is jól megértjük egymást" – mondta Kovács Krisztián.„Nagy élmény volt az ultrák előtt játszani Szlovénia ellen – veszi át a szót Mocsi. – Teljesen más volt a hangulat, mint egy utánpótlás-mérkőzésen. Egyszer szeretnék külföldre igazolni, de addig is minden egyes nap fejlesztem a tudásomat. Juhász Rolandtól és Fiola Attilától sok trükköt el tudok lesni, amikor a Vidi első csapatával készülök. Az NB I-ben az előző szezon utolsó fordulójában mutatkoztam be, de általában az NB III-as csapatban játszom. Ezért is fontosak számomra a válogatottmeccsek, hiszen itt az egész ország előtt meg tudom mutatni magam."