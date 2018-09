Győri tehetség - Ákos mindig ésszel üti a labdát

Galló Ákos és Berecz András nyáron több ezer labdát ütött edzéseken a Kálóczy téren. Ez meglátszik az eredményeken.

Ákos két alapütése, a tenyeres és a fonák stabil, a 12 éves fiú nemcsak labdabiztos, kiválóan kontrázza az ellenfelek támadásait. A fogadása szintén jó, az adogatásán és a hálójátékán van mit csiszolni. Az országos diákolimpia balatonboglári döntőjéről ezüstéremmel tért haza. A korosztályos ranglista első tíz helyezettjének biztos tagja.A fedettpályás OB-n egy balszerencsés labdameneten múlt – a gyerekversenyeken érvényes a hálót ért szerva, Ákos így húzta a rövidebbet -, hogy legyőzze az első kiemeltet. Párosban bronzérmet szerzett a téli OB-n. A most augusztusi országos bajnokságon a negyedöntőig jutott egyéniben. "Utóbbi verseny kicsit csalódás lett, szerettem volna dobogóra állni. Próbálok tapasztalatokat gyűjteni a vereségekből" - mondta a Győri AC teniszezője, aki jövőre a 14 évesek között már nemzetközi versenyeken is indul majd."Ákos átlagon felüli játékintelligenciával bír, remekül lát a pályán, idősebb játékosokat is zavarba hoz egy-egy taktikai húzásával, ütésválasztásával. Most kell letenni annak az alapjait, hogy ütőerőben, állóképességben folyamatosan fejlődjön. Ezért télen kemény hónapok várnak rá a pályán és az edzőteremben az EYOF-központban" - tudtuk meg Ákos edzőjétől, Berecz Andrástól.