Győri siker az evezős évadnyitón

A Nemzeti Hajós Egylet, a Budapesti Evezős Szövetség és a Magyar Evezős Szövetség által szervezett viadal során az Óbudai-sziget északi csücskétől indultak a résztvevők és a sziget menti Duna-ágat követve a Margitsziget budai oldalánál, a Danubius Nemzeti Hajós Egylet Wesselényi csónakházának vonalában értek célba. A táv 4500 méter volt. A Budapest Kupa Regatta célja, hogy visszaemelje Budapestet a nemzetközi evezős életbe, felpezsdítse a 60-as évekig jelentős helyi amatőr és elit evezős életet, és hogy bemutassa: az evezés mindenki számára elérhető testmozgás, mely bármely korban elsajátítható és űzhető, télen, nyáron.



A regatta névadója, Gróf Széchényi István az 1820-as években tett angliai útja alatt szeretett bele az evezésbe, mint mozgásformába, és hazatérve barátjával, Wesselényi Miklós báróval, el is kezdte népszerűsíteni a sportot. Angol barátjával 1827. május 16-án Bécsből Pozsonyba evezett saját hajóján. Ez az időpont számít a magyar evezős sport kezdetének. Erre emlékezve idén ellátogatott a versenyre a brit evezős szövetség elnöke, Annamaria Phelps és a Nemzetközi Evezős Szövetség, a FISA elnöke, Jean-Christophe Rolland is.



A Budapest Kupa Regatta keretében életre hívták a "Plusz egy kromoszóma" sprint ergométer futamot, ahol olimpikonok a Down Alapítványból érkező lelkes sportolókkal közös csapatokban mérték össze erejüket ergométeres evezős futamokban. Az ergométeres verseny részeként 500 méteres bemutató versenyt húztak más sportágak versenyzői, olimpikonjai is. Az eseményen ott volt többek között a három riói olimpikon evezős, Pétervári-Molnár Bendegúz, Simon Béla és Juhász Adrián, valamint a cselgáncsozó Karakas Hedvig, a kajakos olimpiai bajnok Horváth Gábor, valamint az öttusázó Földházi Zsófia is.