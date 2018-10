Győri kézis lányok a DAC-meccsen

Sikerre éhesen, egy kupa- és egy bajnoki vereség után hazai pályán fogadja a bajnokságban második helyen álló DAC a nyitrai csapatot. A hazai csapatban ezen a mérkőzésen csupán két magyar – Vida Máté és Vida Krisztofer – szerepelhet, mert a győri Kalmár Zsolt ötödik sárga lapját szedte össze múlt szombaton Nagymihályiban.



„Minden csapatnak van olyan periódusa, mikor nem jön össze semmi. Nem mennek be a helyzetek, de továbbra is keményen kell dolgoznunk annak érdekében, hogy visszataláljunk a helyes útra és sikerrel vegyük a Nyitra elleni összecsapást" – nyilatkozta Kalmár a dunaszerdahelyi futballcsapat honlapján.



A szombati mérkőzésnek egy csapatnyi sztárvendége is lesz: az Audi-ETO BL-győztes kézilabdacsapata. A győriek csak hétfőn játszanak az európai kupában, így nyílt lehetőség a látogatásra. A tervek szerint a teljes keret ott lesz a lelátó VIP Silver részében, ahol a szurkolókkal is találkoznak majd. A dunaszerdahelyiek a meccsen ünnepelik egyébként, hogy a stadion főtribünje éppen egy éve készült el.