Győri kapust igazol a világhírű Liverpool

Onódi Ákos már többször megfordult a Liverpool akadémiáján.

Az ETO FC Győr 16 esztendős kapusa, Onódi Ákos jó eséllyel a világhírű Liverpoolban folytathatja pályafutását. A fiatal játékost tavaly októberben és idén februárban is megnézte akadémiáján az angol egyesület. A jelek szerint a futballista jó benyomást tett, hiszen most le akarják igazolni.A felek már tárgyalnak egymással, ha sikerül megegyezni, akkor hamarosan alá is írják a szerződést. Információnk szerint akár 40 millió forintnak megfelelő összeget is kaphat a győri klub játékosáért, akinek előrelépése során ez az összeg még tovább nőhet.„Ákos remek felépítésű kapus, kiváló teljesítményt nyújt évek óta, nagy tehetsége az ETO-nak" – mondta a Liverpoolba tartó hálóőrről Balázs Zoltán kapusedző.A Liverpoolnak egyébként jelenleg a felnőttek között is van magyar kapusa, Bogdán Ádám két bajnoki meccsen lépett pályára a Vörösöknél, majd az előző szezonban a Wiganhez került kölcsönbe, de megsérült. 2016 novemberében lépett pályára legutóbb.

Onódi Ákos ebben a szezonban a győriek U17-es együttesében szerepelt.„A Just for Keepers kapusiskola egyik személyi edzője kereste meg az apukámat, s ezzel egy időben egy liverpooli menedzser is felvette velünk a kapcsolatot – mesélte korábban lapunknak a győriek fiatal játékosa. – Először úgy volt, hogy vagy az Aston Villához, vagy a Leicesterhez utazhatok, miközben Liverpoolból jeleztek, hogy két héten belül látni szeretnének az akadémiájukon."A pályán sajnos gyorsan véget ért az első próbahét, egy balszerencsés mozdulat után megsérült a győri kapus, eltörött a középső ujjperce, meg kellett műteni.A fiatal futballista idén már a pályán is bizonyíthatott. Ebben az esztendőben már háromszor hívta meg Angliába a klub a magyar kapust. Ákos a Liverpool korosztályos csapatával nyáron – kapott gól nélkül – megnyerte a dániai Iber-kupát.Ákos szerződése aláírásáig a Liverpool kérésére nem nyilatkozhat, ám nyilván bízik benne, hogy hamarosan sikerül megállapodni, ami nemcsak számára, az ETO-nak, a magyar labdarúgásnak is hatalmas elismerés lenne.A 16 éves kapus egyébként Mindszentpusztán kezdett el futballozni, s 2010-ben került az ETO-hoz. Már most 193 cm magas, s talán még nő is valamennyit.