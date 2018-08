Győri egyetemi érmek itthon és külföldön

A Hérics–Gacsal kettős 500 méteren győzedelmeskedett.

A világbajnok evezős négyes, középen Papp Oszkár, a Győri AC szakosztályvezetője.

A húsz érem termeléséből tevékeny részt vállaltak a győri Graboplast VSE versenyzői is. A legnagyobb siker Hérics Dávid és Gacsal Ákos nevéhez fűződik, ők K II 500 méteren aranyérmet szereztek. Sáling Laura két ezüsttel zárt: C II 200 és 500 méteren is másodikként ért célba.Két bronzérem is jutott a győri versenyzőknek: Horváth Ákos és Sáling Áron a C II és a C IV 200 méteres futama után állhatott fel a dobogó legalsó fokára. Sáling Áron emellett egy negyedik helyet is szerzett C IV 500 méteren, akárcsak Kovács Sára, aki szintén csak egy hellyel maradt el a dobogótól K IV 500 méteren. A bajnoki cím mellé Hérics Dávid egy 5. helyet is szerzett K I 500 méteren.Evezésben Sanghaj adott otthont az egyetemi világbajnokságnak, melyen Szabó Bence, Szlovák Rajmund és Szigeti Roland képviselte a győri Széchenyi István Egyetemet. Négyesük – melyben a szolnoki Furkó Kálmán kapott még helyet – világbajnoki címet szerzett, az egység több mint három másodpercet vert a második helyen célba érkezett olasz hajóra.