Győri egyetem: szépen fejlődik a női kosárlabda, fontos mérföldkő volt az Európai Egyetemi Játékok

Ez a huszadik éve annak, hogy Barthalos István a győri egyetemi női kosárlabda csapat vezetőedzője. Az első tíz év nem volt könnyű. Győrben elsősorban a kézilabdának van hagyománya, beágyazottsága, ezért a kosárlabda népszerűsítéséért meg kellett küzdeni. Fordulatot hozott, amikor NB I-es klubja lett a városnak, szoros együttműködésben a Széchenyi István Egyetemmel. Barthalos István ott is edző lett, és a klub megjelenésével az utánpótlás nevelés nagy hangsúlyt kaphatott.

Most érik be ennek a munkának a gyümölcse. Amióta aktívan jelen vagyunk a középiskolákban is, és a klub utánpótlásnevelő egyesülete, a Széchenyi Kosárlabda Akadémia (SZKA) szépen meggyökeresedett a városban, már nem úgy kell összehalásznom a játékosokat az egyetemi csapatba. Most szeptembertől például az utánpótlásunkban nevelkedő három-négy játékos is a Széchenyi Egyetemen folytatja tanulmányait"

Nagy Rebeka, Perl Zsófia, Török Barbara, Gyöngyösi Eszter, Erős Csilla, és a vezetőedző Barthalos István

– mondja Barthalos István, aki a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola testnevelőtanára. A Széchenyi Egyetemen óraadó és edző, a Testnevelési Egyetemen írja doktori dolgozatát az idősek mozgáskultúrájáról, és a győri sportlétesítmények vendéglátó egységeit üzemelteti.A Széchenyi Egyetem női kosárlabda csapata második helyen végzett a Testnevelési Egyetem mögött az NB I B-s szintű egyetemi bajnokság nyugati csoportjában. Idén már nagyon közel kerültek ahhoz, hogy bekerüljenek a Final Fourba. Az SZKA Egyetemi U25 néven versenyző csapat a B33-as egyetemi bajnokságban is szerepel, ott harmadikak lettek. Ezek a szép eredmények, és a játékosok rangsora jogosította fel őket arra, hogy nevezhettek az Európai Egyetemi Játékokra, a portugáliai Coimbrába.

A B33-at talán úgy írhatnánk körül legjobban, mint a régi, három-három ellen zajló utcai kosárlabda továbbfejlesztett változatát, ami most Tokióban már bemutató sportág lesz az olimpián. Egy nagyon gyors és látványos sportágról van szó. Három-három ellen megy a játék félpályán, két játékvezető fújja, tizenkét másodperces támadóidőkkel. Keményebb stílust engednek, a palánk alatt szinte már kézilabdás jellegű a küzdelem. Ha belépett a játékos a pályára, az edző már nem segíthet. A játékosok maguk kérik az időt, intézik a cserét"

– foglalja össze röviden a B33 lényegét Barthalos István.A csapat kijutását az egyetem sportegyesülete (SZESE), a kosárlabda akadémia (SZKA), a város, önkormányzati képviselők és vállalkozók támogatták. Coimbrában, az Európai Egyetemi Játékokon a B33-as tizenhat csapatos tornán négy csoportot alakítottak ki. A széchenyis lányok, Nagy Rebeka, Perl Zsófia, Török Barbara, Gyöngyösi Eszter, Erős Csilla két portugál és egy orosz csapattal kerültek közös mezőnybe, és két vereség, egy győzelem után végül a 9-12 helyért játszhattak. Abban a körben pedig egy nagyon kiélezett, szoros csatában a franciáktól egy ponttal kikaptak, az izraelieket viszont legyőzték, így a tizenegyedik helyen zárták az EEJ-t.A lányok minden elismerést megérdemelnek a szép helytállásért. Perl Zsófia a magyar válogatott oszlopos tagjának, Perl Zoltánnak a húga. Családi hagyomány náluk a kosárlabda. Zsófi elsőéves hallgató a Széchenyi Egyetemen, a Sopronnal lett junior bajnok. Nagy Rebeka sokáig az A csoportban játszott, most a profi karrierje után az NB I B-ben és az egyetemi csapatban folytatja pályafutását. Török Barbara a B-csapat tagja. Gyöngyösi Eszter pedig most végzett rekreáció szakon. Erős Csilla az egyetemi csapat kapitánya, ő önként felajánlotta, hogy nem játszik, hanem segíti Barthalos Istvánt, mint másodedző.

A tizenegyedik hely elsőre nagyon szép teljesítmény volt az Európai Egyetemi Játékokon. Jövőre is szeretnénk kijutni, és előre lépni a helyezésben. Büszke vagyok a lányainkra"

– mondja Barthatos István.