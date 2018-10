Győri Audi ETO: Yvette Broch nem tér vissza a szezonban, Görbicz Anita a BL-ben is lesz irányító

Yvette Broch felfüggesztette a kézilabda pályafutását, visszatérése bizonytalan. Fotó: gyorietokc.hu

˝Úgy gondolom, Yvette visszatérése sajnos annyira bizonytalan, hogy egyelőre nem tudok azzal számolni, hogy visszatér a közeljövőben, és hiba is lenne, ha ezzel foglalkoznánk, és erre áldoznánk bármennyit az energiánkból. Természetesen nagyon várjuk vissza, és szeretnénk, ha köztünk lenne, de azt tudomásul kell vennünk, hogy nincs itt, és ha itt is lenne, számolnunk kell azzal, hogy májusban edzett utoljára, és mindannyian tudjuk, hogy ez nem így van, hogy hiphop visszaáll" – válaszolta Danyi Gábor arra a kérdésre, hogy a csapat kiváló holland beállója, Yvette Broch visszatérhet-e ebben a szezonban. Azt elárulta, a fiatal Varga Emőke hamarosan felépül, őt is ki lehet majd próbálni. „Azt szeretném letisztázni személyesen, hogy Anna Mette Hansen és a többiek nem beállók, pótcselekvésként játszanak azt. Dániában is és mindenhol megnyugodhat mindenki. Adott esetben 5-10 percre be tud menni valaki, és tud segíteni. Ő erre kiváló alany, hiszen a csapatért mindent megtesz, mint bármelyik játékos. De inkább a szélsők azok, akik ilyenkor egy panelszerepet be tudnak tölteni."