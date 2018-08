Győri Audi ETO KC: Yvette Broch felfüggeszti a kézilabda pályafutását

Az elmúlt szezon fantasztikus volt, de rettentő sokat kivett belőlem fizikálisan és mentálisan is . Nagyon nehéz volt ezt a döntést meghoznom, de úgy érzem, hogy most a szervezetem által küldött jelekre kell hallgatnom és bejelentettem dr. Bartha Csaba elnök úrnak, hogy szeretném felfüggeszteni a szerződésem. Nagyon pozitívan álltak hozzám és ehhez a helyzethez is, ezért szeretném megköszönni a támogatását.

Fotó: gyorietokc.hu

Rendkívüli sajtótájékoztató keretében jelentette be Yvette Broch, a Győri Audi ETO KC holland játékosa, hogy egyelőre nem a kézilabdázásban látja a jövőjét, ezért megkereste a négyszeres Bajnokok Ligája győztes Győri Audi ETO KC vezetését, hogy mentse fel a munkavégzés alól. A klub hivatalos honlapján is olvasható Yvette Broch nyilatkozata:„Már idén májusban, az előző szezon végén láttuk Yvette-en, hogy teljesen elfogytak az energiakészletei. Közösen bíztunk benne, hogy a szinte teljes kimerültség határa után a nyári szünetben szervezete képes lesz regenerálódni, és társaival megkezdheti majd július közepén az előttünk álló szezonra a felkészülést. Yvette azonban tegnap arról tájékoztatott, hogy nincs az élsportra megfelelő állapotban és kérte, hogy szüneteltessünk szerződését.A mai napon közösen megegyeztünk, így Yvette Broch szerződése a 2018/19-es szezonra vonatkozóan továbbra is él, viszont módosításra került. Bízunk benne, hogy elsősorban az idő és a megfelelő regenerációs kezelés valamint pihenés hatására a világklasszis játékos állapota ismét a régi lesz, ezért szó sincs a szerződése megszüntetéséről. Yvette Broch továbbra is a Győri Audi ETO KC játékosa, és visszavárjuk˝ – nyilatkozta dr. Bartha Csaba elnök.Yvette Broch kiválása utána az idén érkező norvég Kari Brattset-re és az ifjúsági válogatott Varga Emőkére számíthat Danyi Gábor vezetőedző."Vizsgáljuk a beálló poszt megerősítésének lehetőségét, de minden csapat kialakította a keretét az idei szezonra, nincs könnyű dolgunk" - folytatta a Győri Audi ETO KC elnöke.A 27 éves Broch 2015 nyarán csatlakozott a Győri Audi ETO KC keretéhez. A zöld-fehér klubbal két alkalommal nyert Bajnokok Ligáját, egyszer ezüstérmes lett. Három alkalommal magyar bajnoki címet ünnepelhetett, míg a Magyar Kupában kettő arany- és egy ezüstéremmel gazdagította gyűjteményét.