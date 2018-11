Győri Audi ETO - Yvette Broch részletesen leírta, miért függesztette fel a kézilabda pályafutását

Yvette Broch idén augusztusban jelentette be, hogy egy időre egészen biztosan felhagy a kézilabdával – pihenőt vesz ki, hogy megtalálja lelki békéjét és kiderítse, képes lesz-e még valaha újra kézilabdázni. Augusztus és a nagy bejelentés óta nem sokat hallottunk róla, de most úgy döntött, elmeséli a történetét a holland Helden Media magazinjában. Yvette Broch nyílt levelet írt a történetéről és a döntéséről, elmesélte érzéseit és gondolotait “Szabadnak érzem magam" címmel - írja a timeoutmag.com. , hogy egy időre egészen biztosan felhagy a kézilabdával – pihenőt vesz ki, hogy megtalálja lelki békéjét és kiderítse, képes lesz-e még valaha újra kézilabdázni. Augusztus és a nagy bejelentés óta nem sokat hallottunk róla, de most úgy döntött, elmeséli a történetét a hollandmagazinjában. Yvette Broch nyílt levelet írt a történetéről és a döntéséről, elmesélte érzéseit és gondolotait “Szabadnak érzem magam" címmel -

A győri évekről ezt írja Yvette Broch:



Az első év Győrben



“Az első év Magyarországon nagyon intenzív volt. Nehéz volt hozzászokni az országhoz, a nyelvhez és a kultúrához. És bizonyítani akartam. 2016-ban, az első ottani szezonom végén, hosszabbítás és büntetők után veszítettük el a Bajnokok Ligája döntőjét. Karrierem legrosszabb pillanata volt. Sosem gondoltam volna, hogy a sport ennyire képes fájni. A szezon után négy hét szünetünk volt. Csak négy hét volt, hogy mindent feldolgozzunk és újratöltsük az elemeket a következő szezonra. De nem volt kérdés, hiszen az olimpia nyara volt. A történelemben először kijutottunk az olimpiára a holland válogatottal, és természetesen ott szerettem volna lenni. Éppen csak lemaradtunk a dobogóról, negyedik hellyel jöhettünk haza. Intenzív megerőltetés volt ez a test számára. Nem volt időm feldolgozni az előző szezont és az olimpiát, ehelyett rögtön vissza kellett térnem a klubomhoz."



A második év Győrben



“A nyomás még nagyobb volt, az elveszített döntőnek köszönhetően. Hamarosan észrevettem, hogy még nem zártam le magamban az előző szezont, de folytatnom kellett. Az egész év csak kézilabdáról, kézilabdáról és kézilabdáról szólt. Elkezdtem elemezni magamat, még jobban, sokkal keményebben edzettem. Ennek Bajnokok Ligája-győzelem lett a vége."



A harmadik év Magyarországon



“A harmadik évem nemcsak a legjobb, de a legkeményebb is volt pályafutásom során. Az ETO-t sérülések sújtották, sok játékosunkat veszítettük el hosszú időre. Extra nyomást éreztem, hogy felvállaljam a felelősséget és az legyek, aki a legtöbb terhet cipeli, mert fittnek éreztem magam. A posztom is nagyon fizikális, sokat kell kiállnom. A szezon utolsó hónapjában már fájdalomcsillapítókkal játszottam, hogy elviseljem a folyamatos fájdalmat. Kupákért játszottunk és meg kellett nyernem újra a Bajnokok Ligáját. Működött. Küzdöttünk minden akadály ellenére is, és végül a trófeát is ismét a kezünkben tarthattuk. A büszkeség azon pillanataiban észre sem vettem, hogy jóval túlléptem a határaimat."



2018 nyara



“A nyári szünetben, amikor végre megengedtem magamnak egy kis pihenést, észrevettem, hogy a testem teljesen üres. Nem tudtam tovább kitartani. Két hét teljes pihenő után újra kellett kezdenem az edzéseket. Nem működött. Nem volt erőm. Egy hang a fejemben azt mondta: “Yv, a legjobb szeretnél maradni? Akkor menj! Menned kell!" Elmentem edzeni, de észrevettem, hogy a testem hirtelen teljesen besavasodott. Nem mehettem el emellett, hallgatnom kellett a testemre. Ekkor észleltem, hogy mit tettem a testemmel. Nem hallgattam rá. Ott voltak azok a magas elvárások, amiket kitűztem magamnak és amiknek mindig eleget akartam tenni. A környezetemben és a társadalomban is mindig azt hallhatjuk, ha ezt vagy azt megteszed vagy meg tudod tenni, jó vagy. Miért kell jobbnak mutatnunk magunkat, mint amilyenek vagyunk? A közösségi médiának fontos szerepe van manapság. Mindennek tökéletesnek kell lenni. De a tökéletes nem létezik. Nem lehetünk úgy jók, ahogy vagyunk?